中油澄清：三接工程採購招標過程符合政府採購法 絕無護航特定廠商

《鏡週刊》上周爆料中油三接二期工程浮報百億元，昨（17）日再次報導三接一期工程也遭爆護航疑雲。台灣中油今日澄清表示，三接工程採購案招標過程符合政府採購法規定，沒有護航特定廠商。

中油表示，針對媒體對三接一期（第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程）採購案招標流程及公平性的質疑，中油公司嚴正澄清，該案是採公開招標、適用最有利標決標並公開預算，依投標須知載明採一次投標、不分段開標，且依《政府採購法》相關規定於開標時同步宣布標價，並無所謂先行開價格標再開技術標情事。

針對外界質疑該案開標程序冗長，似有護航特定廠商情事，中油公司表示，當時投標廠商也曾向行政院工程會陳情，工程會於2019年3月29日召開開標疑義諮詢會議並確認本案採購程序及延長等標期無不合理之處。媒體報導內容與事實嚴重不符，台灣中油深表遺憾。

中油公司表示，三接一期工程採最有利標，針對廠商的技術、品質、功能、商業條款或價格等項目綜合評選，因此價格非決標之唯一考量。

依據最有利標評選辦法第17條第3項規定，價格納入評比者，其所占全部評比項目之權重不得低於20%，且不得逾50%，本案經過評選委員會審定「報價之完整性、合理性、正確性」項目占全部評比項目之權重20%，符合政府採購法規定。

中油表示，三接一期工程案2018年6月8日開標，經審標後於8月15日召開採購評選委員會議並選定最有利標廠商，但因為迴避替代修正方案的環評尚未通過而辦理保留決標，待10月8日環評通過後於10月26日決標，一切程序合法，報導所稱護航特定廠商情事並非事實。

中油再次強調，工程會2019年3月29日已召開本案開標疑義諮詢會議，確認本案開標時宣布各投標廠商標價無違反採購法相關規定，配合環評審議期間補充招標文件內容延長等標期也無不合理。

台灣中油表示，致力配合政府國內能源轉型政策，戮力推動三接各項工程建設，懇請各界給予支持。

