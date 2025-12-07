【台股週盤兵法】林昌興點名機器人強勢回歸 魏明裕：12月行情多頭續攻

財經中心／李宜樺報導

分析師魏明裕接受廣播節目主持人林昌興訪 問時指出，台股月線翻揚，12月中期行情仍有續航力。（圖／翻攝自pixabay）

台股在12月第一週氣勢如虹，延續上週強漲1,100點的熱度，本週再度上揚354點，穩站月線之上。在廣播節目上金融研訓院理事長同時也是主持人的林昌興指出，美股從雙11到黑五買氣熱絡，AI與機器人題材再起，台股多頭氛圍濃厚；投顧分析師魏明也強調，「低量買、高量賣」的節奏仍是贏家關鍵。

AI概念續強 機器人族群成亮點



主持人提到，隨著川普對AI與機器人產業釋出正面言論，美、中、台三地的機器人相關股全面活躍。魏明分析，先前整理已久的機器人龍頭如路勝、大族、漢明等，近期出現連續漲停，呈現「捲土重來」氣勢，這些經歷一年以上整合的低基期個股，正重返市場焦點。

PCB與軍工族群接棒飆漲



節目中也點名PCB設備廠大量（3167）早在11月初即被推薦，本週再度亮燈漲停，短短兩週漲幅超過35%。另軍工與航太概念股如JPP-KY（5284）連創新高，投顧團隊採「短線高賣」策略鎖定獲利。魏明直言：「成交量小時是買點，放量時才是獲利了結的時機。」

12月勝率八成 行情仍有空間



從統計角度來看，過去10年中，12月台股有8至9年呈現上漲。魏明指出，月線已出現明顯上彎，代表中期趨勢翻多，「12月行情的延續性可期」。他並提醒投資人關注半導體供應鏈、AI伺服器、光學元件與記憶體族群的輪動機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

