川普貿易戰發威 美國對中港韓供應商的依賴續減 台灣、越南、印度等多國受惠

中國周一公佈的數據顯示，11月份，中國對美國的出口持續下滑，大跌29%。（圖片來源／pixabay）

美國財經媒體《CNBC》報導，美國總統川普發動貿易戰，數據顯示對中國製造業的依賴度已降至關鍵點。

富國銀行（Wells Fargo）的供應鏈金融分析數據顯示，過去10年間，美國來自中國、香港和南韓供應商的供貨占比已從90%大減至50%。但是台灣、印尼、越南、泰國和印度都受惠於供應鏈的長期多元化，這一趨勢從川普第一任期和最初的貿易戰開始，此後持續加速。

大量供應商從中國轉移到其他亞洲國家

即使美國最高法院有可能裁定川普總統的關稅政策無效，短期內，美國進口商仍將面臨現金短缺的困境，因為2025年提前儲備的商品庫存正在減少，而關稅又會衝擊他們的資產負債表。

富國銀行的供應鏈金融全球業務拓展主管傑里米·詹森（Jeremy Jansen） 表示：「從2018年到2020年，在美國第一次貿易戰開徵關稅後，供應商從中國向外轉移的比例幾乎大增一倍。」

他表示，自第一次貿易戰以來，供應鏈從中國向南亞太平洋地區轉移的趨勢穩步增長。

詹森說： 「根據我們的供應商統計數據，目前供應鏈在亞太北部地區和南部地區的分佈比例為50/50。中型供應商的轉移趨勢是向台灣、越南、印尼、泰國、印度和馬來西亞移動。」

11月份中國對美國的出口大跌29%

貨運情報公司SONAR的數據顯示，美國進口中國商品金額較去年同期銳減26%，但是中國與南亞太平洋地區明顯成長。

根據追蹤供應鏈轉移的「44項目」估算，2025年，中國與印尼的貿易額將成長29.2%，和越南成長23%，和印度成長19.4%，對泰國成長4.3%。同時，美國和越南的貨櫃貿易今年將成長23%，與泰國將增長9.3%，對印尼將增長5.4%。

中國12月8日公佈的數據顯示，11月份，中國對美國的出口持續下滑，大跌29%，但對東協和歐盟國家的出口分別成長超過8%和近15%，整體出口增長5.9%。今年前11個月，中國整體出口年比增加5.4%，累計貿易順差首次突破兆美元。

美國最高法院尚未就川普總統的關稅措施作出裁決，以及多家大型企業已提起訴訟要求退稅，該計劃的最終走向仍不明朗，但是短期內，川普關稅政策對企業資產負債表的影響日漸顯現，因為美國進口商正越來越多轉向金融業，要求安排融資，以維持現金流。

「由於關稅上調，我們看到解放日之後企業的營運資金需求增加，因為平均關稅已從1.5%上升至兩位數。」匯豐銀行的美國貿易融資業務主管梅農（Ajit Menon）表示。

美國關稅提高後企業融資需求增加

梅農指出，不同產業的財務衝擊程度不一。例如，學名藥和零售/服裝業的利潤微薄，議價能力較弱。 「因此，貿易對手方正在協商付款條件，作為替代方案，這也催生融資需求。」梅農說。

匯豐銀行每年為超過8,500億美元的全球貿易流動提供融資。今年早些時候，匯豐推出Trade Pay平台，幫助企業客戶將應收帳款、應付帳款和庫存變現。

梅農表示，自從川普4月2日的解放日，首次推出全面全球關稅以來，匯豐銀行所有企業客戶群的融資流量增約20%，隨著2025年初作為貿易預購計劃一部分運入美國的庫存逐漸減少，該平台的使用量還在持續增長。

「用於抵消關稅的過剩庫存現在幾乎已經消耗殆盡，這意味著，隨著付款條件需要重新協商，企業未來將需要更多的營運資金。」梅農解釋說。

匯豐銀行最近對1,000家美國公司進行的一項調查顯示，超過70%的受訪者坦言，他們面臨的營運資金需求逐年增加。梅農表示，這促使許多企業重新審視其供應鏈策略和付款條件。

(原始連結)





