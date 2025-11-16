投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

台股加權指數上周失守月線大關後，雖有國家隊進場消化部分壓力，但在台積電ADR等AI領頭羊，股價面臨季線保衛戰中，法人指出，大盤下檔包括「27,373」、「26,764」、「26,225」等三組關鍵數字（點位），將是後市多空必爭之地。

分析師指出，雖上周五美股回穩，但台股在外資結帳賣壓隱憂中，近期後市宜留意三組關鍵數字。首先是「27,373」前波（11月5日）低點。倘若失守，意味台股本波探底格局未結束。

其次是「26,764」本波最大量區（10月14日6,831億元）的低點國家隊須堅守，若失守，後續將有高達數千億元的套牢賣壓會干擾行情；第三則是季線26,225點不宜失守，若遭摜破，意味中線多空格局將發生改變。

綜合多家大型法人機構的意見，台股本周後市的主要多空焦點，包括輝達、台積電ADR等AI焦點股，雖在上周五盤中跌破季線後反彈，但包括CSP龍頭的Meta則失守所有均線，甲骨文等波段大漲的個股則多回到起漲點附近，顯示AI估值疑慮仍未消除，輝達、台積電ADR的季線保衛戰登場。

其中，若台積電（2330）現貨價跟隨ADR腳步，來到季線1,338元附近尋求支撐，以現貨價每漲跌1元影響大盤8.5點來看，大盤將面臨約780點的損失。

此外，外資年終結帳賣壓已出籠，由10月台股大漲2,412點、但外資全月卻賣超991億元，而11月賣超進一步擴大至2,123億元下，二者合計已賣超3,114億元，且由過往外資年終結帳動作多在12月上旬才會告一段落，經理人開始結算全年績效等獎金下，意味外資自目前至12月上旬多處在易賣難買的階段，也將成為大盤一大壓力來源。

