抗生素不是特效藥！關心長者用藥安全 藥害基金會提醒抗生素不良反應





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】1940至1960年代之間被稱為抗生素的黃金時代，抗生素在當時無疑是特效藥的代名詞。然而隨著醫學知識的進步，人們了解除了療效之外，使用抗生素還需要考量更多因素，尤其當生理條件隨著年齡變化，必須更加審慎評估，以避免藥品不良反應或是抗藥性的產生。藥害救濟基金會特別整理長者使用抗生素之注意事項，讓我們共同維護家中的寶，提升長者用藥安全。



小感冒卻引發嚴重肺炎住院 長者「免疫衰老」導致免疫細胞減少



您是否曾聽過長者原本只是小感冒，卻併發嚴重肺炎而需要住院治療？這是由於邁入高齡的長者，免疫系統也會逐漸老化，此為「免疫衰老（Immunesenescence）」現象，免疫衰老會減少免疫細胞的種類與數量、發炎物質分泌及引起發炎反應等【註1】，讓免疫系統功能不再如年輕時強大。因此當長者感冒受病毒感染後，容易讓細菌伺機而入引發細菌性肺炎，或是病毒本身也可能直接侵犯肺部造成病毒性肺炎。

廣告 廣告



此外，由於免疫衰老現象，使得長者受到感染時，病徵常以較不明顯的症狀如低燒、食慾不振、疲倦或意識紊亂等表現【註1】，讓家人與照顧者更不易察覺。倘病情需要使用抗生素治療，卻因錯誤使用（如隨意停藥或改變劑量）而導致細菌產生抗藥性，將使身體更無法抵禦細菌的入侵。



根據藥害救濟基金會統計，2015年至2019年與抗生素相關之藥害救濟申請案件中，60歲以上的比例占47%，占比高於其他年齡層【註2】；再根據全國藥物不良反應通報中心分析2018年至2022年的藥品嚴重不良反應通報案件資料也顯示，抗生素為主要引起我國高齡者發生藥品不良反應的藥品，同時觀察到長者有較高機率發生藥品交互作用，是藥品不良反應發生率較高的原因之一【註3】。



長者出現不明原因低燒、食慾不振等 應就醫檢查並留意用藥安全



長者常見的細菌感染包括泌尿道感染、肺炎等，醫師會視情況需要使用抗生素治療，來遏止細菌感染惡化。抗生素的選擇必須綜合考量感染的菌種、感染部位、細菌對抗生素的感受性（susceptibility）、個人的體質及生理條件等，才能決定藥品的種類、劑量及療程。然而長者因肝腎功能的衰退或是慢性疾病等生理條件的改變，或是多重用藥等因素，使其更容易發生藥品不良反應，例如磺胺類抗生素（Sulfamethoxazole / Trimethoprim）造成的史蒂文生氏強生症候群（Stevens-Johnson syndrome）、毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis）等嚴重皮膚不良反應，在高齡族群中的發生風險顯著較高【註4】。綜合以上資料，顯示長者使用抗生素類藥品須更慎重對待。

廣告 廣告



藥害基金會提醒，長者因免疫力較為低下，應勤洗手、戴口罩預防病菌傳染，若出現原因不明的低燒（單次口溫≧37.8℃或口溫、耳溫持續≧37.2℃）【註1】、食慾不振、疲倦或意識紊亂等病徵，應就醫檢查；長者因生理機能的改變、慢性疾病及多重用藥等因素，較易發生藥品不良反應，就醫及用藥更應確實做到以下幾點，以確保用藥安全：



1.抗生素應由醫師處方： 抗生素的開立應由醫師考量感染的控制、抗藥性、藥品不良反應、個人生理、疾病及用藥等狀況，進行審慎評估後開立。



2.主動告知完整用藥史及病史： 就醫時應主動告知醫師病史、使用之藥品、中草藥與保健食品及過敏史等，幫助醫師釐清身體狀況（如肝腎功能、慢性疾病等），以開立合適的治療藥品、劑量與療程。



3.遵照醫囑用藥： 使用任何藥品前應遵循醫師或藥師指示按時服用藥品，以及配合醫師安排的時間回診。抗生素類藥品不可隨意停藥，以避免抗藥性的細菌產生，面臨未來無藥可治的風險。



4.留意用藥後反應： 於用藥期間隨時注意用藥後的反應，若身體出現異狀，如不明發燒、皮膚疹、口腔破、眼睛紅腫、異常疲倦、意識改變或其他不適症狀，應盡速回診諮詢原處方醫師或藥師。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵

▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌