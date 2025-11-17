即時中心／高睿鴻報導

台灣朝野政黨日前為「普發現金」政策吵得不可開交，但隨著多方持續協商，最終仍達成「全民普發1萬」共識。消息一出，瞬間激發民眾領錢的熱情，截至11月14日下午，竟已有近800萬人登記；並且，從今（17）天起，將正式開放ATM領取，預估恐有百萬人將陸續造訪銀行、郵局等。另，本文也整理8道「普發QA」，供民眾領取普發現金時特別注意。

第一，ATM開放領取普發現金的時間，為今（2025）年11月17日起，至明（2026）年4月30日止。

第二，可領取普發現金的ATM地點，包括金融機構（含郵局）設置的ATM機台。例如台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行、中華郵政公司等。另，ATM也會張貼服務識別貼紙，供民眾辨識領取。

第三，領取流程及需準備物品或資料，若由本人領，得備妥本人持有之全國金融機構任一家之提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號；將資料攜往指定金融機構（含郵局）設置的ATM機台，將本人提款卡插入ATM機台，之後依照畫面指示操作。而若他人代領，目前只有「未滿13歲孩童」，可由父母或監護人代領；代領人得持自身提款卡，插卡並輸入密碼、以及本人身分證統一編號，並依畫面指示操作，輸入未滿13歲孩童健保卡號。

另，13歲以上未領有提款卡之民眾，無法用ATM領取，得選擇其他適合的方式領取。

台灣朝野政黨日前為「普發現金」政策吵得不可開交，但隨著多方持續協商，最終仍達成「全民普發1萬」共識。（圖／民視新聞資料照）

第四，跨行領取普發現金，不需要收手續費。民眾可持全國任何一間金融機構之提款卡，前往指定金融機構（含郵局）ATM領取普發現金1萬，均不收手續費。

第五，倘若前往ATM領普發現金，遭遇機台出意外、未吐鈔、或畫面顯示暫停服務等情況，可使用ATM提供之客服電話，按指示撥號聯繫客服人員；或可撥打金融機構24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理。或者，也可至附近其他ATM領取。

第六，部分民眾使用提款卡，可能領取失敗原因，分別包括：卡片帳戶與輸入之身分證統一編號不一致；卡片帳戶為已結清帳戶、警示帳戶、衍生管制帳戶；卡片帳戶所屬分行離線或故障；若有類似情況，可撥打發卡行客服專線、1988諮詢專線、選擇其他金融機構提款卡領取。

第七，若ATM顯示「卡片帳戶為問題帳戶」，卻仍想繼續領取普發現金，有下列兩方式；若該帳戶為已結清帳戶，需更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領錢；而若是警示帳戶、衍生管制帳戶，必須改以「郵局領現」方式領錢。

第八，花蓮光復鄉日前遭受「樺加沙」重創、部分地區已無法提供ATM服務。據悉，該地本預計12台ATM可領現金，但有4台遭風災損毀，分別為全家便利商店光復車站店1台、全聯花蓮光復中山門市1台、花蓮光復郵局2台。民眾得前往鄰近8台可正常服務之ATM領取，位置分別為統冠聯合超市光復店、統一超商太巴塱門市、統一超商馬太鞍門市、統一超商蓮富門市、全家便利商店光復省道店、台糖花蓮觀光糖廠、法務部矯正署自強外役監獄、花蓮光復富田郵局；或者，也可以到光復富田郵局以臨櫃方式辦理。

原文出處：快新聞／普發現金今登場！「ATM領錢8大問題」一次看 需準備這些資料

