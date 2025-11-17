樹林首條捷運將全面動工！土城樹林線拚 2025 年底前開工、帶動沿線房市

新北市捷運工程局於 10/28 宣布，備受地方期待的土城樹林線 CQ880B（土城高架段） 已於半年內三度招標後順利決標，後續將加速完成簽約流程，力拚 2025 年底前正式開工。這項進展象徵樹林第一條捷運線正式進入全面施工階段，未來將成為新北西南側的重要交通幹線。（首圖圖源：新北捷運工程局）

新北捷運工程局長李政安表示，目前全國公共工程普遍面臨招標不易的情況，但捷運局持續調整履約條件並與市場溝通，最終由皇昌營造得標。他感謝中央在決標前核定財務修正計畫，讓工程進度得以順利推進，也期盼中央持續支持基隆捷運經費，使區域重大建設同步前進。

土城樹林線中的 CQ880B 段是全線最關鍵的銜接路段，負責將土城地下段與樹林高架段完整連貫。此段全長約 3.82 公里，採高架設計，包含 3 座車站（LG11、LG12、LG13）、4 段高架橋與 1 座主變電站。東側銜接已於 2024 年開工的土城地下段，西側則連接 2022 年啟動施工的樹林段，代表全線工程現正同步推進。

新北捷運工程局指出，土城樹林線完工後，將能與板南線土城站、中和新蘆線迴龍站、以及規劃中的桃園棕線形成便捷的 3 線轉乘網絡，大幅改善中和、土城、樹林與新莊等區域的交通動線。通車後，新北西南側居民前往台北市中心的通勤時間可望縮短約 20 分鐘，為區域交通帶來質變。

除交通效益外，土城樹林線也被視為帶動地方發展的關鍵軸線。捷運通車將有助於促進沿線生活圈更新、刺激中古屋市場需求，並加速北北桃一體化生活圈的形成。對樹林而言，更具有指標意義，象徵該區首度迎來捷運建設，長年交通瓶頸有望獲得改善。

