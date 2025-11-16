中捷紫線採高架化 規劃與綠線銜接成大台中環狀並一車到底

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運各路線正在規劃中，其中紫線，也就是屯區捷運環狀線，捷工局已將可行性研究修正報告書送給交通部進行審查中，中捷紫線將跟中捷綠線延伸形成一個大台中環狀的捷運路線，捷工局更規劃，要讓中捷綠線跟紫線一車到底，不必換車。

台中捷運工程局規劃，中捷紫線採高架化，全長16.3公里，沿線規劃設置16座高架車站，自北起銜接中捷延線G1站經補庫(松竹路一段與軍福十六路交口)往南行經祥順路、太平區中山路，永平路、太提西路，大里立仁路、德芳南路、文心南路、建國南路口。

廣告 廣告

中捷紫線可在經補庫與中捷綠延伸銜接，在永義路及太平路口與捷運藍線延伸太平線銜接，在德芳南路與國光路口跟中捷橘線(機場捷運線)相接，至文心南路與建國南路口的大慶站，跟中捷綠線及台鐵銜接，整條路線可與綠線、藍線、橘線及台鐵形成完整環狀網路。

捷工局也規劃中捷綠線與紫線可一車到底，從南區經市政府、北屯大坑、太平至大里再回市區；不過，由於在大慶站因為腹地的關係，綠線無法跟紫線車站共構，可在大慶站搭往北開的綠線，就可跟紫線一車到底，但是往南就要過一個連通道，在紫線的大慶站搭紫線往南再北接捷運綠線，但是若民眾在大慶站搭車，目的地是大里太平，要搭紫線會比較快，否則就要繞一大圈。

捷工局表示，紫線的可行性評估修正報告已7月提送給交通部，現正待交通部審查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

