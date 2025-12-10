焦點股》毅嘉：光通訊產品12月量產 攻頂漲停
〔記者王憶紅／台北報導〕軟板股毅嘉(2402)受惠光通訊產品12月量產激勵，今日開高後立即攻上漲停67.1元，創波段新高，累計3個交易日，漲幅近30%。截至10:50分，成交張數逾2.77萬張，而漲停委買張數逾1.1萬張。
毅嘉馬來西亞居林一期已於10月落成啟用，新廠未來將聚焦在光通訊及車用領域產品的開發生產，預計12月可投入量產貢獻營運，而目前客戶的需求仍然穩健，全年度的營運將可望在客戶需求的帶動下有二位數的成長。毅嘉預估馬來西亞廠區到2030年可佔營收40%以上，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。
市場法人指出，第四季消費性產品出貨雖然降溫，但毅嘉在車載產品持續出貨下，預期全年營收持續成長，目前已切入光通訊、散熱模組，看好未來發展，預估明年佔營收比可分別達3%、1%，其中，光通訊模組由於基期較低，未來每年可望有50%成長。
毅嘉11月營收8.72億元，月減7%，年增2%，累計1月至11月營收約99.37億元，較去年同期成長13.72%。前三季營收佔比方面，車載佔 66%、手機產品佔 8%、穿戴裝置佔6%、光通訊佔2%。
更多自由時報報導
