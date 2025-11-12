秋日「危肌」預警：換季不乾癢「屏障」修護學！
【記者 陳姿穎／台北 報導】俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。
換季「危肌」為何而起？秋季氣候乾冷，空氣中的水分迅速流失，使角質層保水能力下降、屏障結構鬆動。當皮脂分泌又因秋涼漸減，天然油脂膜乳化程序受損，水分便容易因此蒸發，引發乾燥、緊繃與細微裂痕。此時再加上溫差與濕度劇變，更可能誘發泛紅、刺痛或輕微發炎。護理師提醒，女性因皮脂較少、角質含水量較低，乾癢風險相對更高。若忽略外在環境與保養、上妝的影響，讓低溫、低濕度、頻繁清潔與不當保養等因素疊加，將進一步削弱皮膚的防禦力。
高風險族群需特別留意！護理師指出，研究顯示高 pH 清潔劑會誘發蛋白酶分泌，加重瘙癢與屏障損傷，因此醫師們普遍建議避免使用皂類產品，以降低鹼性刺激。另一方面，敏感肌、異位性皮膚炎患者、長時間處於空調環境者，以及習慣過度清潔的人，都是換季時的高風險族群。護理師提醒，只要掌握「保濕、防護、溫和清潔」三大原則，就能有效減少皮膚屏障受損的風險。
「屏障修護」五大實用策略：
1. 選擇溫和清潔：避免使用含酒精或強力去脂成分的產品，以免破壞皮脂膜並刺激肌膚。
2. 雙重鎖水保養：可選擇透明質酸（Hyaluronic acid）、神經醯胺（Ceramide）等單純補水成分，再以乳霜或油脂封水，協助屏障重建。
3. 控制洗澡水溫：避免使用過熱的水，縮短洗浴時間並降低清潔頻率與摩擦，以減少天然油脂流失。
4. 提升環境濕度：使用加濕器維持室內濕度，減少皮膚水分散失。
5. 選擇透氣衣物：以棉質或天然纖維材質為主，降低悶汗刺激與靜電摩擦。
護理師強調穩定肌膚的長期之道，目前尚無單一產品被證實最為有效，關鍵在於持續護理與耐心觀察。隨著 AI 時代來臨，若能在專業醫師或護理師的指導下，定期進行皮膚評估，根據個人膚況與環境反應調整保養策略，就能讓護理過程更結構化與個體化。必要時，也可在醫師建議下採用「重浸泡、重塗抹與密封」等進階技術，以提升保濕與修復效果。
讓肌膚在秋冬穩定呼吸！換季之際，是皮膚屏障的最大考驗。唯有理解環境變化、實踐溫和清潔與安全滋潤的原則，才能幫助肌膚穩定度過乾冷季節。護理師提醒，從今天開始調整保養節奏，讓肌膚回歸健康與舒適，遠離冬季乾癢的困擾。（照片翻攝示意圖）
其他人也在看
SJ始源又爆失言爭議又加一 說自己是「金正恩的表弟」引發眾怒
SJ始源又爆失言爭議又加一 說自己是「金正恩的表弟」引發眾怒娛樂星聞 ・ 1 天前
壞特12月臺北開唱 新專輯發行相呼應
記者王丹荷／綜合報導 壞特Whyte正式宣布將於12月28日於Zepp New Taipei舉辦全新專場《Whyte 2025 Live Concert Bo青年日報 ・ 1 天前
壞特為女性發聲 曝最大改變：學習表達不舒服
除了推出新作，壞特Whyte今年更拓展至海外，她相繼於泰國、美國、日本等地演出，將音樂帶往不同文化的現場，也讓她在實際交流中重新審視自己的創作方向。她分享在旅途中與各海外音樂人的合作、對談及創作，都讓她吸取不少寶貴經驗，提及印象最深刻的是在日本的巡演時，遇見了...CTWANT ・ 18 小時前
壞特「學著表達不舒服」 與NewJeans吉他手擦出火花
壞特？te將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」，新專輯《Boundary》下月也將發行，她表示：「這張作品叫做『界線』，這幾年，我一直在學著設下自己的界線，學著拒絕，學著表達不舒服，我慢慢不再逃避和累積那些小小的情緒，新專輯的專場也要來了，期待年底見。」太報 ・ 7 小時前
快訊／最新風雨預測！明13縣市達停班課標準
快訊／最新風雨預測！明13縣市達停班課標準EBC東森新聞 ・ 1 天前
台股收黑，記憶體、被動元件、PCB及AI伺服器供應鏈各自表現
【財訊快報／方亞申】美國政府關門已持續41天，上週末傳出重大協商突破後，市場對政府重啟運作的信心升溫，美股四大指數同步走高，週二亞洲股市普遍先上漲後拉回，台股亦同，在電子記憶體開高震盪，傳產南亞(1303)及華新(1605)加上台玻(1802)也跟隨上漲；輝達大漲，台灣AI供應鏈表現漲跌皆有，大致上偏多上漲，不過對於指數，台積電(2330)及鴻海(2317)上檔似乎有所壓抑，開高走低，終場指數下跌84.56點，收在27784.95點，成交量放大至5663.16億元，指數又回月線，短線衝高還是有壓力。只能在28000點上下整理。美國政府關門已持續41天，已拖累消費者信心、削弱經濟動能，民間信心跌至接近歷史低點，政府服務停頓也使多項重要經濟數據延後發布，為聯準會決策增添不確定性。本週CPI與PPI等通膨指標即受影響。所幸上週末兩黨達成初步協議，加上上週美股快速回檔，週一在跌深及政府重開機會大等因素，輝達、超微等半導體強彈，谷歌、亞馬遜等表現也不錯。市場重燃樂觀情緒，比特幣、金價與全球主要股市漲聲四起。四大指數短線在跌破月線後又快速反彈站穩，表現相當強勢，季線成為多空轉折。亞洲韓國及日本也是財訊快報 ・ 1 天前
SJ始源再爆爭議！利特一舉遭疑切割 「團體合照獨缺他」本人親上火線回應
SJ始源再爆爭議！利特一舉遭疑切割 「團體合照獨缺他」本人親上火線回應娛樂星聞 ・ 7 小時前
最新風雨預測出爐！週三10縣市停班停課達標準
鳳凰颱風逐漸接近台灣、強度略為減弱，氣象署預估明後天距離台灣最近，將在明天（12日）傍晚至晚間從高屏登陸，後天（13日）清晨從台東出海。依據中央氣象署今（11日）16時最新風雨預報，共有10縣市明天上午風力或雨量預估達停班課標準。至於是否停班停課，仍以各縣市政府公告為準。太報 ・ 1 天前
花蓮鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村 13日停班停課
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）颱風鳳凰造成花蓮馬太鞍溪洪災，花蓮縣府今天晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明天停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。（編輯：謝雅竹）1141112中央社 ・ 10 小時前
貨櫃三雄Q3旺季不旺仍穩住獲利成績 長榮更賺達1股本
貨櫃三雄 Q3 旺季不旺仍穩住獲利成績 長榮更賺達 1 股本鉅亨網 ・ 11 小時前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
【公告】日電貿董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請。
日 期：2025年11月12日公司名稱：日電貿(3090)主 旨：日電貿董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請。發言人：于耀國說 明：1.事實發生日:114/11/122.公司名稱:日電貿股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年私募普通股，其交付日111年11月11日，自交付日起已屆滿三年，符合私募有價證券申請上市之規定，本公司114年11月12日董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請。本案相關作業及時程安排授權董事長或其指定之人全權處理之；嗣後若因實際需求、法令規定或經主管機關要求需修正時，亦授權董事長全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。中央社財經 ・ 12 小時前
金裕貞甜美童顏毀滅！《親愛的 X》一秒變臉，韓網狂讚：「這是最高級的『厭惡美學』」
從甜美到操控：金裕貞的「時代進化」《親愛的 X》不只是金裕貞的角色突破，更是一場時尚態度的蛻變。她用彩妝來敘事，將「完美」武器化、「美麗」制度化。這樣的白雅珍，不再試圖取悅誰，而是以強大的氣場與精準的控制，重新定義了屬於自己的光芒。1.幸福光底妝：溫柔外表下...styletc ・ 2 天前
高三生熬夜吃炸物爆囊腫型痘痘，醫揭青春痘惡化元兇與黃金治療期
面臨學測壓力，一名許姓高三生因長期熬夜唸書、宵夜常吃炸物搭配手搖飲，近日臉頰兩側突然冒出大片又紅又痛的痘痘，就醫後竟被診斷為「囊腫型痤瘡」。經醫師建議使用外用藥、局部注射及口服A酸治療，並調整作息後，才終於讓他「有臉見人」。 八成以上的青少年都會長痘痘亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇指出，「尋常性痤瘡」（acne vulgaris）俗稱青春痘，是青少年常見的發炎性皮膚疾病，約有八成以上的青少年曾經出現過。若控制不當，不僅容易留下痘疤，更會影響患者情緒與人際關係。 沈冠宇說明，痘痘的形成主要與四大因素有關，包括皮脂分泌過多、毛囊角化異常、細菌過度繁殖與發炎反應。此外，家族體質、藥物使用史、荷爾蒙失調等也是關鍵因素。若女性患者同時出現月經不規則、體重上升或多毛等症狀，應留意是否合併多囊性卵巢症候群（PCOS）。他提醒，熬夜、壓力大、抽菸、長期上妝等生活習慣都會使痤瘡惡化。 如何預防和治療?在飲食部分，沈冠宇強調應避免甜食、油炸物、奶製品及乳清蛋白等高升糖或高油脂食物，以免刺激皮脂分泌。保養方面，建議選擇清爽型防曬與保濕產品，避免厚重油膩質地阻塞毛孔；若需卸妝，卸妝水或卸妝乳較不易誘發痘痘。常春月刊 ・ 21 小時前
沐浴乳推薦Top 30！2025最新開架＆專櫃沐浴乳完整清單
如何挑選適合的沐浴乳？依肌膚與需求分類推薦挑選沐浴乳時，除了考量香氣與品牌喜好，還能根據「膚質」、「季節」與「生活型態」來選擇。乾性肌膚：重視保濕與修護配方乾性肌如果過度清潔，容易在沐浴後感覺有搔癢感或脫屑狀況，建議選擇含有神經醯胺、乳木果marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
《你旁觀的罪》全少妮「高冷臉」太時髦！Hush Cut、Sleek Bun，4款髮型打造高級厭世感，個性女子必學
全少妮「個性髮型」圖鑑：高層次Hush Cut這款髮型是近年韓國最流行的Hush Cut（或稱狼尾剪），完美展現了全少妮的慵懶與個性感。其特色在於明顯的高層次剪裁，髮尾削得較薄，創造出自然的蓬鬆與線條感。搭配空氣感的瀏海，不僅能巧妙地修飾顴骨與臉頰線條，更營造出一種剛睡...styletc ・ 14 小時前
高三生熬夜拚考試狂冒痘 醫：及早治療調整作息避留疤
許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他不得不戴口罩上學，連帶也影響唸書情緒，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門了。NOW健康 ・ 1 天前
今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！
TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤...styletc ・ 1 天前
冬季癢靠清潔能改善？醫揭「3大壞習慣」越洗越乾：洗澡洗太久也算
60多歲張先生冬季時小腿乾癢，誤以為只是皮膚乾燥，每天用熱水泡腳並以酒精擦拭止癢，結果皮膚越來越乾，甚至出現裂口與紅腫疼痛。就醫後確診為「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，經外用類固醇及系統性抗生素治療，並同時加強保濕修復後，約2週後漸漸康復。優活健康網 ・ 1 天前
考生熬夜拼考試 青春痘悄悄爬上臉 醫籲調整作息、藥物雙管齊下
許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，結果日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他不得不戴口罩上學，連帶也影響唸書情緒，就醫檢查發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門了。亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」(acne vulgaris)也稱為痤瘡或痘痘，是一種常見的發炎性皮膚疾病，尤其好發於青春期的青少年，因此也被稱為青春痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若是控制不良、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。沈冠宇指出，痤瘡的形成機轉牽涉到許多病生理因素，除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因外，痘痘家族史及藥物史的詢問也非常重要，如果合併體毛增加、體重增加、月經不規則患者、不易懷孕等症狀，就需要檢查是否有多囊性卵巢症候群(PCOS) ，尤其熬夜晚睡、工作/學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。因此沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清(高蛋白)也會增加痤瘡形台灣好新聞 ・ 1 天前