「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。
黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常重要，這也是為何擔任IPAC台灣共同主席的民眾黨立委陳昭姿，會在臉書貼出蕭美琴感謝他的手寫信。
黃揚明指出，IPAC的規定是，成員必須以國會身分加入，而且一定要包括立場相左的兩個黨，例如若是民進黨與時代力量申請是不予承認的，因為立場基本上一致，所以2024年陳昭姿的加入成為關鍵。
黃揚明強調，去年7月，前民眾黨主席柯文哲還特別發聲稱「我們終於加入了」，「 你懂那個意思嗎？這就是柯文哲主導加入的！」他認為此事跟前總統蔡英文去年與柯文哲在總統府會面有關，裡面一定有談到這議題。
黃揚明直言，「我必須講，蕭美琴訪問歐盟這件事，才是藍白合的隱憂啦！」這代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可，原本蔡英文就是要拉住民眾黨並讓其幫忙，只是總統賴清德上任之後「誰都辦」，鄭文燦也辦、柯文哲也辦，搞到民眾黨支持者極度討厭民進黨，把這一鍋搞砸了，也讓民眾黨只能跟國民黨合作。
黃揚明說，陳昭姿可能會讓很多民眾黨支持者情感上過不去，覺得怎麼可以跟民進黨合作，可是柯文哲在去年時就是支持這個做法的，並強調蕭美琴赴歐演講這件事，「當然我們也不用去唱衰，只是也不用被造神。」
