轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
政治中心／黃韻璇報導
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。
沈伯洋受邀至德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，對此他在社群發布影片，指出他知道中國準備對他展開追緝，只要出國就會被逮捕，但目前他人就站在德國國會的門口，接下來也會以台灣立法委員的身分，為自由民主作證。
不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現，狠酸「某國真的相當忌憚啊」。他在Threads轉發沈伯洋影片寫道「等了這麼久，終於到了這一刻。沈伯洋受邀到德國國會作證，而他人現在就在德國了」。
然而底下卻出現許多簡體字留言稱「還沒判刑呢，他缺席審判後才能判刑，你急什麼」、「不用著急，還沒有審判啊」，還有其他繁體字留言酸「好好享受你人生最後幾次的飛行」、「建議重慶公安盡快發布通緝令！快去抓人」。
面對中共的打壓，沈伯洋說，中國一直以來都想用恐嚇的方式讓台灣人沉默，但是做為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就輕易退縮，今天之所以來到德國國會，最主要的原因不只是在捍衛我國的民主，而是為了全世界的自由民主而戰，「我進去之後，要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan，this is freedom。And we will never back Down（這是台灣、是自由，我們永遠都不會退縮）。」
