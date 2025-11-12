經典畫面！蔡英文紀念柏林圍牆倒 腳跨「昔東西德交界」

蔡英文紀念柏林圍牆倒腳跨「昔東西德交界」。

今年是柏林圍牆倒塌36週年。德國處處都有紀念民主的相關活動。前總統蔡英文這趟德國行，也特別去看了柏林圍牆，還橫跨過去東西德交界處，留下經典畫面。對於德國這段傷痛歷史，蔡前總統受訪表示，德國非常用心，「帶著反省的態度」謹慎面對過去的真實狀況。她也到收藏納粹文獻的「恐怖地形圖博物館」參觀，看完後直呼：「看著照片希望大家不要再犯錯。」

手插風衣口袋，腳橫跨地上界線，前總統蔡英文站在柏林圍牆前，留下經典畫面，她的右手邊，是以前的東德，左手是西德。前總統蔡英文 vs. 駐德國大使古瑞生：「以前是圍牆擋著。」

看著柏林圍牆，邊聽解說，蔡前總統不斷點頭，在歷史面前，感觸很深。前總統蔡英文：「帶著一種反省的態度來看過去，都要用謹慎的態度，來面對過去真實的情形。」現在的德國，走過威權，但沒有銷毀，或是忘記傷痛，反而讓記憶共存。蔡英文到恐怖地形圖博物館，眼前滿滿納粹文獻，心情很沉重。

前總統蔡英文：「親身去看到照片，才知道過去發生的事情，那也希望提醒大家不要再犯錯。」轉型正義這條路，不會停下，台灣跟德國繼續攜手，蔡英文帶來台灣炫風，德國邦議院雀躍，跨黨派歡迎。

參訪邦議院每個角落，議員們也有好多議題，想跟蔡英文交流。前總統蔡英文：「我們都面臨中國嚴峻的經濟競爭，我們必須要想辦法應對。」

隨行記者李依庭：「14年前到過柏林，蔡英文現在回來身分不一樣了，但不變的是，要繼續向國際宣傳，台灣的經濟實力及民主韌性。」