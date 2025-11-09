美政府關門現轉機 法人：Q3財報上修潮和做夢行情、台股震盪盤堅再向上

台股示意圖。資料照



美國政府關門現轉機，美股7日主指跌幅聞訊收斂，但四大指數終場仍漲跌互見，台積電ADR跌0.95%。台股近期因權值股大多承壓，失守28000點大關，更失守月線，不過，投信法人看好，受惠AI需求和美元走勢，第三季財報季有望上修，搭配第三財報與明年展望，加上作夢行情，大盤經過震盪整理後將迎來另一波上漲。

安聯投信台股團隊表示，美中貿易關係有緩和跡象，投資人關注最高法院有關川普關稅政策聽證會，同時市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，一些強勁經濟數據也減弱市場對於聯準會12月降息的預期，投資市場對於AI股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。

回到產業面，安聯投信台股團隊指出，整體而言展望仍顯樂觀。首先，AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，相關產業展望持續上修；其次，AI GPU/ASIC在26年量產案件遽增，各廠為趕上市時程帶動前段測試需求，需求持續增溫。

再者，北美CSP持續上修今年資本支出且預期明年將持續增加，帶動第四季電子零組件報價淡季不淡；第三季PC仍見提前備貨需求，第四季減幅度擴大至雙位數；高階手機銷售轉佳，但中低階手機銷售仍疲軟，整體手機出貨變化不大。

安聯投信台股團隊表示，受惠AI需求以及美元走勢，第三季財報季有望迎來上修潮；其中，各家企業將開始編列明年預算目標，高成長目標配合年底作夢行情可望帶動股價上漲；其次，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，亦有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻步等漲價。

展望後市，安聯投信台股團仍看好，AI相關主題、資本支出及產業展望，仍是擔綱近期台股要角。有鑑於AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上壓力帶動測試與測試介面需求持股仍以AI供應鏈為核心，搭配第三財報與明年展望以及作夢行情，有望震盪整理後迎來另一波上漲。

