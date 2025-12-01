美關稅不確定性漸消退 日央行總裁：考量12月升息「利弊」

日本央行總裁植田和男今天(1日)表示，日本央行將考量在下一次決策會議升息的「利弊」，為這個月是否會升息提供了至今最強烈的訊號。

植田和男說，隨著與美國經濟和美國總統川普關稅政策有關的不確定性逐漸消退，達成日本央行經濟與物價預測的可能性正在增加。

植田和男在名古屋的一場演說中表示，勞力短缺問題日益嚴峻，企業獲利整體上仍處於高檔，日本企業遊說團體呼籲鞏固穩定的薪資成長。

植田和男說：「日本央行現在應該要審視企業積極的薪資設定行為是否會持續。」

植田和男指出，日本央行正積極收集與調漲薪資有關的資訊，其總行與分行已經對企業進行調查。

植田和男：「我們將檢視和討論國內外經濟和物價動態，還有市場動向…考量調升利率的利弊。」(編輯:王志心)