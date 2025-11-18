【詐騙】台電帳單計算錯誤通知郵件？點連結申請退款？當心釣魚網站！騙取個資卡號

近期有不少民眾收到「台電退款通知」的 Email，內容聲稱因為帳單計算錯誤，台電公司將會進行退款，並要用戶點擊信件所附連結，完成退款流程。當心！這是詐騙集團的伎倆，民眾如果誤信，填寫個資與銀行卡號，就會被詐團騙取錢財。台灣電力公司已發布聲明，表示如果真的有溢收電費的情況發生，退款只會透過「轉入下期電費抵扣」或「臨櫃退款」二種方式辦理，任何以 Email 或簡訊通知退款的方式，都是詐騙。這種假借官方通知導向釣魚網站的詐騙手法相當常見，民眾可以記住幾個辨識方法，包括：檢視寄件來源是否正確、網站網域是否正確等，也可以直接撥打官方客服詢問。如果真的無法分辨，也可以直接撥打 165 反詐騙專線求證。

廣告 廣告



台電帳單計算錯誤通知郵件？點連結申請退款？



原始謠傳版本：



親愛的客戶： 對於您帳單計算錯誤，我們深表歉意。重新計算後，您符合退款資格。請點擊以下連結申請退款： https://www.taipower.com.tw/correction/refund/ 此流程僅適用於台灣電力公司的帳單及退款。



主要流傳這樣的圖片：









或收到這樣的電子郵件：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 近期接獲不少民眾回報，表示收到一封台電公司寄來的 Email，聲稱用戶帳單計費錯誤，要進行退款作業，並附上一段網址，要民眾按流程進行退費。





當心詐騙集團慣用手法！



首先，這封信件的寄件人就有很大的問題，如果是台電公司寄出的電子郵件，網域應為「@taipower.com.tw」，但詐騙郵件的寄件人卻是「@shared1＊ccsend＊com」，明顯與台電官方網域不同。



其次，電子郵件中的「圖片」雖然有寫上一段網址「https://www.taipower.com.tw/correction/refund/」，看似台電網域，但其實如果你點了那張「圖片」，會被導進詐騙集團架設的假台電釣魚網頁，網址為「https://mp4kx9hbb＊cc＊rs6＊net/error.jsp?e=mp4kx9hbb」，如果沒注意，填寫個資和銀行卡號，詐騙集團即能藉此騙取錢財。將游標滑過郵件上的圖片，就會發現是有問題的超連結，並非台電公司的網址。





台電公司於 2025 年 11 月 14 日發布新聞稿，提醒民眾近期有不法份子假冒台電名義，發送「帳單錯誤、退款通知、立即申請退款」的電子郵件。台電表示，溢收電費退款只能透過「轉入下期電費抵扣」或「臨櫃退款」二種方式辦理，其他以電子郵件或簡訊等方式通知用戶申請退款，都是詐騙。



此外，台電也指出，公司寄出的電費相關郵件，皆不會附上任何網址，更不會要求民眾提供身分證及信用卡號等個人資訊，民眾如發現郵件內有網址，即為詐騙郵件。









MyGoPen 在 2025 年 9 月 4 日的查核報告中，曾經破解詐騙集團假冒監理站寄發罰單未繳的 Email，這類型的詐騙手法如出一轍，民眾可以記住幾個辨識方法，例如寄件人網域是否正確，操作網站網址是否正確等。而最簡單也最快速的方法，便是直接詢問當事主管機關，有電費問題請撥打台電客服；罰單、停車費問題撥打監理單位詢問。



如果還是無法確定是否為詐騙，也可以向 165 反詐騙專線來求助。

資料來源：



台灣電力公司 - 電郵申請電費退款陷阱！台電提醒：圖片連結有詐，切勿點擊



延伸閱讀：



【詐騙】監理服務網電子郵件通知罰單未繳？線上繳納？大量散播！當心信用卡遭盜刷