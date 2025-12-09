調查：美中貿易戰加速去風險化 台商投資東協破6200家

（中央社記者潘姿羽台北9日電）中經院與美商鄧白氏台灣分公司今天合作發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，發現美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已經突破6200家。中經院董事長曹添旺認為，這是台商積極展現供應鏈去風險化、加強韌性的具體證明。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心與美商鄧白氏台灣分公司今天發布「台商在東協投資趨勢調查報告 （2018至2024年）」，追蹤2018年至2024年間，地緣政治變局與供應鏈重組之下，全球企業與台商在東協十國的投資變遷與產業趨勢，調查時段橫跨美中貿易戰、COVID-19疫情，以及前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台等事件。

廣告 廣告

根據調查報告，2024年台商在東協投資家數共計6208家，台商在美中貿易衝突時期（2018年1月至2019年12月）成長最快，顯示美國對中國課徵301關稅，促使台商加快至東協投資，尤其是製造業。

計畫主持人、中經院台灣東南亞國家協會中心研究主任徐遵慈指出，台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但近3年電子產業加快投資步伐，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國，台灣服務業也加快東協布局，值得注意的是，投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示台商在某些國家投資製造業的營收與獲利還須改善。

此外，2024年台商在東協投資總營收達2607億美元，製造業占5成以上，僱用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。

報告指出，美中貿易衝突延燒，以及「中國加一」和裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局的趨勢。越南仍是電子業台商投資移轉重鎮，印尼則是台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。

中經院指出，與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別也集中特定產業，相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。

曹添旺表示，近年來，受地緣政治緊張情勢影響，各國對供應鏈韌性要求提升；2018年至2024年期間，台商在中國大陸投資逐年減少，在東協國家投資則是穩定成長，這是台商與跨國企業展現供應鏈去風險化、加強韌性的具體證明。

前行政院政務委員鄧振中則說，美國總統川普以關稅施加壓力，希望企業赴美投資，但不可能所有產業都移往美國，川普最關切的是半導體、鋼鐵、汽車等產業，在此情況下，牽涉到關鍵技術、政治敏感產業可能移到美國投資，但東協仍是重要平台，台灣應持續深化新南向戰略。

鄧振中進一步指出，台商對中國市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國以外的生產與市場選項中地位提升。未來政策方向應加強與東協國家的制度性連結，落實更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排；企業層面，台商應審視在美投資與在東南亞投資的不同功能；建立「美國＋東南亞」的互補布局，在國際變局保持彈性與競爭力。

建大工業總裁楊銀明則提醒，東南亞投資存在諸多挑戰，包含政策與法規不完善，基礎建設不足，文化差異，語言障礙，本土化管理難落實，以及政治風險導致偶有示威暴動發生；不過先前發生捷安特因勞權問題被美方查扣貨品，背後衍生成本提高等問題，可能成為企業前往東南亞投資的推力。（編輯：潘羿菁）1141209