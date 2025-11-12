長照悲歌！老母塞重殘兒嘴1萬紅包悶死判2年6月 法官：建請總統特赦

記者莊淇鈞／新北報導

台北市松山區8旬劉姓婦人因長期照料罹患重度小兒麻痺的52歲林姓兒子及90歲丈夫，不堪長期心理、經濟雙重壓力，2003年5月12日，趁看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶封住住兒子口鼻致窒息而亡。台北地院法今年（2025年）5月依家暴殺人罪將劉婦減刑輕判2年6月徒刑。仍可上訴。但法院考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，建請總統特赦。對此，鄧湘全及葉慶元等多位名律師轉發判決書，希望賴清德總統聽到了法官的聲音。

案情回顧劉，婦與90歲林姓丈夫育有3個小孩，2人平時與患有重度小兒麻痺的么兒同住於北市松山區。2023年5月11日下午，劉婦先至住家附近油漆行，購買了封箱膠帶，翌日上午趁看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶封住兒子口鼻，讓其窒息而亡。

林家的菲籍看護發現林男倒臥床上，口鼻纏著膠帶氣絕，劉婦則呆坐在一旁不停哭泣，見狀立即通知劉婦二兒媳，兒媳報警處理，警消到場時林男已明顯死亡，劉婦被依家暴殺人罪送辦，檢方複訊後諭令5萬元交保，案經北院審理，今年5月判處劉婦2年6月徒刑。

判決中法官還提到「本案既然不論從應報、一般預防及特別預防等刑罰目的而言，均無對被告執行本院上開宣告刑之必要，考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦，附此敘明。」

對此，律師鄧湘全在臉書表示，「第一審雖然判決老婦殺人罪2年6個月徒刑，法官建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦，這難能可貴而悲天憫人的判決，好法官我們會記得你們，同時也喊話「希望賴清德總統聽到了法官的聲音。」

而葉慶元律師也接著在臉書發聲，他對於本案的判決深感敬佩，在判決中也感受到法官的痛心與無奈，期待賴總統能夠苦民所苦，特赦這位無奈的高齡母親。

