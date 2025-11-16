館長被爆「叫員工睡館嫂」、收紅錢 黃國昌現身低調自稱是「外人」

黃國昌今到基隆和邱佩琳出席活動，被問及好友館長爭議他低調做出回應。（鏡報林煒凱）

網紅館長陳之漢近日遭3大元老級資深員工毀滅式爆料，指他曾叫高階主管小偉去和自己老婆「館嫂」發生關係，還指他成立成吉思汗健身房都是別人出錢，館長自己的投資和中國、澳門有資金往來，聲稱有紅錢可以對付政敵。與館長多次合作、交情不錯的民眾黨主席黃國昌今（16日）上午現身公開活動時被問及此事也做出回應。

資深員工大爆黑料 館長被指收中國資金

成吉思汗健身俱樂部資深員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉14日拿出合約文件和錄音檔，大爆館長過去黑料，小偉不滿館長之前錢叫他去館長家「睡館嫂」，害他精神壓力非常大，而館長則反指他們是為了錢去威脅他、套他話，稱他們拿10年的事情出來爆料，問小偉既然這麼委屈為什麼還要回來上班？館長還說對方恐嚇他、跟他要2千萬，稱手上有他的影片，而他坦言過去手機確實有自己裸露生殖器的影片，不知道他們對他的手機動了什麼手腳。

此外館長還被控收紅錢，李慶元的爆料內容提到館長的投資涉有「國安法問題」，指他和澳門、中國資金往來，館長甚至還自稱有「大陸後台」來對付政敵。

館長和黃國昌關係密切，過去曾多次同台合作。（本刊資料照）

黃國昌低調自稱外人 談藍白合曝進度

黃國昌今上午和基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳出席「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」，被媒體問到好友館長的爆料風波，黃國昌說，這種多年前因為生意上產生的糾紛被拉到檯面上來，「我們外人真的不太適合多說多評論」，館長自己已經有清楚的說明，就以館長的說明為準。

此外黃國昌也被問到有關藍白合的問題，是否何時會和國民黨會談？黃國昌表示，從鄭麗文當選國民黨主席後，他們就和國民黨中央密切保持聯繫，雙方黨務主管昨（15日）已會面，2黨主席下週就會正式會面，具體時間地點會盡速公布，基本上會全程公開。

