AHOF第二張專輯蟬聯「三冠王」粉絲期盼志恩早日回到舞台

AHOF獲得KGMA兩項大獎。照片來源：AHOF官方X

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】被稱為「怪物新人」的韓國人氣男子團體，自今年7月1日推出首張專輯《WHO WE ARE》後，迅速橫掃各大榜單，一舉成為年度男團銷售新人冠軍，並囊括多項獎項。隨後，AHOF展開韓國、日本、菲律賓、越南、與大陸等多地巡演，而於12月6日的《AAA頒獎典禮》也將首次獲邀來台演出，人氣與實力兼具。

乘著首張專輯的強勁氣勢，所屬公司於今年11 月 4 日正式推出第二張專輯《The Passage》，再度掀起熱潮。第二張專輯發行後佳評如潮，主打歌 MV 上線後短時間內觀看次數突破 4,000 萬次，火速席捲各大影音平台。AHOF也再次於音樂節目中展現無可撼動的高人氣，接連奪下 《The Show Choice》、《Show Champion》以及《Music Bank》 等三座音樂節目一位，蟬聯三冠王的寶座。

更值得一提的是，AHOF更在 11 月 15 日 剛揭曉的《韓國音樂大賞》(2025 Korea Grand Music Awards) 中，榮獲「新人獎」與「最佳舞蹈表演獎」兩項大獎，顯示出團體在音樂與舞台上的爆發力已獲得業界廣泛認同。

然而，在AHOF全體人氣節節攀升的同時，團內來自台灣的成員志恩(ChihEn)因出道後繁忙的活動造成身體不適進入病休狀態，未能參與此次專輯的回歸行程，令大批粉絲感到萬分惋惜。儘管未能登台，志恩於休養期間仍透過為韓國、日本雜誌拍攝的最新畫報以及首次擔任校服品牌《Schoolooks》模特兒，讓粉絲在等待的日子裡獲得不小驚喜，思念之情也更加濃烈。

志恩為校服品牌拍攝宣傳照。照片來源：Naver blog

在AHOF屢創佳績、團體聲勢持續高漲之際，粉絲們也紛紛祈禱，希望志恩能 儘快恢復健康，回歸九人團體（AHOF在韓語的發音就是九的意思），重新站上他最喜歡的舞台發光發熱，續譜台灣男孩的傳奇。