震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看

Andy老師在打造2個200萬頻道後首度獲頒走鐘獎。（翻攝自走鐘獎YouTube直播）

YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。

驚天影片揭頻道內幕 家寧一家被起訴

Andy老師去年和「眾量級」搭檔家寧分手，今年3月震撼推出影片《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》，揭發家寧一家人如何竊取他辛苦打造頻道的成果，控訴張家人8大罪狀，儘管是台灣少數達成200萬訂閱的創作者，卻被迫只能領固定薪資，起初還只領月薪3萬，後面5年才有每個月5.5萬元，甚至10年都沒看過公司帳目。

廣告 廣告

Andy老師和家寧一家人對簿公堂，期間還互控對方對感情不忠。新北地檢署偵辦後，發現張家吞了「眾量級」頻道逾4,000萬元收益，以及逃漏稅1,600萬元，今年7月偵結依犯案內容起訴家寧一家4人。

拍片10年首獲走鐘獎 有感「不要害別人」

15日晚間在走鐘獎頒獎典禮上，Andy老師以《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》拿下個人最大獎「年度個人創作者獎」。他上台發表感言時哽咽表示，這個獎對他是很大的肯定，「畢竟我花那麼多錢做這部影片，到現在還沒回本餒，大家也知道我薪水5萬5。」

Andy老師獲頒年度個人創作者獎。（翻攝自走鐘獎臉書）

他提到，自己做了2個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，這一路上要感謝他的家人，很感謝自己生在很有愛的家人，「我媽說人要懂得感恩，我記在心裡，在未來會持續做這件事，把台灣最美的風景記錄下來。」

他自立門戶以來曾啟動環島計畫，他看到很多很漂亮的風景，「心心念念的就是人情味，是我特別感動的。」他說媽媽告訴他，做人要感恩、守本分，不要害別人，這句話他一直記在心裡，並實踐在他的生命中，未來也會持續這件事，希望用錄影機記錄下台灣最美的風景。除了家人，他也感謝一路以來很多貴人幫助，以及他經紀團隊和律師，若沒有他們，可能就走不到今天了。

錫蘭狂拿2大獎 Dcard Video抱回3獎大贏家

錫蘭的《你的心靈不需要課程》包辦2大獎。（翻攝自走鐘獎臉書）

此外，本屆走鐘獎「年度團體創作者獎」由「欸你這週要幹嘛」頻道獲得，「錫蘭Ceylan」的《你的心靈不需要課程》讓他直接包辦「年度最佳影片獎」和「最佳影響力獎」，「潛力新星獎」得主為「拉麵浪人 Simon」；在金鐘獎僅獲而節目類創新獎的電視節目《夜市王》，這次則在走鐘獎抱回「最佳節目獎」；當晚的最大贏家，則屬拿下3項大獎的「Dcard Video」，一共獲得「訪到心坎獎」「說走就走獎」「最佳娛樂短影片獎」。

第七屆走鐘獎得獎名單

「金頭腦獎」音樂家的無聊人生

「哈哈哈哈獎」多米多羅

「訪到心坎獎」Dcard Video

「一級玩家獎」漫遊者

「以食為天獎」阿辰師

「可以色色獎」林嘉凌 薔薔

「好好聽音樂獎」黃大謙

「生命貢獻獎」Zoebitalk肉比頭

「生活風格獎」昆蟲擾西吳沁婕

「有夠烙賽獎」The DoDo man－嘟嘟人

「親手做的獎」胡子

「無情工商獎」金魚腦

「運動健身獎」秋天剩旅行

「說走就走獎」Dcard Video

「最佳MV獎」High咖-邱志恆

「最佳攝影獎」林嘉凌 薔薔

「最佳動畫獎」鼻妹

「最佳剪輯獎」壹加壹

「最佳戲劇獎」搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！

「最佳節目獎」夜市王

「最佳製作人獎」敏迪選讀

「最佳娛樂短影片獎」Dcard Video

「最佳情報短影片獎」干智安

「最佳音樂短影片獎」High咖-邱志恆

「最佳影響力獎」錫蘭

「年度最佳影片獎」錫蘭

「潛力新星獎」拉麵浪人

「年度個人創作者獎」Andy老師

「年度團體創作者獎」欸你這週要幹嘛

更多鏡週刊報導

黃明志僅重獲自由14天！被爆交保前要求做1事 父一問三不知：我也看報紙才知道

台中82歲婦「孤獨死」與小狗陳屍家中 里長曝「沒人關心」真實情況：常報警稱被偷房契