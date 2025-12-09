AI五虎這兩檔 聯發科強攻車用 法人點名買進一次看

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 半導體、網通與 AI 伺服器需求持續走強的帶動下，2025〜2026台股相關供應鏈企業普遍呈現營收與獲利動能向上的趨勢。從材料、設備、散熱、機殼到系統廠，各領域均受惠於先進製程擴產、AI 運算需求提升、記憶體拉貨以及新品導入等多重因素。

整體而言，第三季至第四季營收表現維持健康，部分企業更創下歷史新高，2026 年展望亦以新品放量、產能擴張與高單價產品成長為主軸。隨著AI PC、資料中心 GB 架構、車用電子及網通硬體升級的推進，相關公司在產業循環中具備延續成長的條件，是未來市場關注的重點方向。

以下是國泰證期今天(9日)早盤後，整理解析市場聚焦個股與產業新動向：

廣達 (2382)

11月營收1,929.47億，年增36.5%。Q4 2025營收季增15~20%，全年GB出貨2.5萬櫃。2026 Q1淡季不淡，伺服器比重升至七成，買進。

緯穎 (6669)

11月營收968.85億，年增158%。Q4 2025營收翻倍，毛利率約8%。美國新產能2026貢獻，AWS主力，買進。

崇越 (5434)

Q3 2025營收創高，受惠中國產能擴充與提前拉貨。FY26光阻劑需求、新品挹注，工程訂單維持百億。EPS 2025／2026估20.48／23.11元，買進。

新應材 (4749)

11月營收3.66億，月增2%、年增15.5%。Q4 2025持平，N2量產抵消成熟製程衰退。FY26成長動能來自Rinse與新品BARC／EBR。買進。

閎康 (3587)

11月營收4.88億，月增1%、年增14%。Q4 2025營收季增0-5%，毛利率逾30%。EPS 2025／2026估6.98/11.25元，買進。

聯陽 (3014)

11月營收5.21億，月增2%、年減8%。Q4 2025估15.2億，EPS 1.5元。2026新品推動成長，EPS 2025／2026估8.9／9.07元，買進。

奇鋐 (3017)

11月營收173.82億，年增142%。Q4 2025營收467.41億，EPS 17元。GB300與Vera Rubin散熱提升，25/26營運續高。買進。

勤誠 (8210)

11月營收20.37億，年增68%。Q4 2025營收56.55億，EPS 7.07元。2025／2026 EPS估 26.58／37.50元，高速成長，買進。

文曄 (3036)

鉭電容漲價帶動毛利，併購Future改善獲利。EPS 2025／2026估11.55／13.68元，買進。

華碩 (2357)

記憶體缺貨推升硬體報價，CES新品售價更高。受惠RTX50顯卡、AI PC與伺服器業務，2025／2026營收續增，買進。

2026網通展望

AWS Trainium3效能提升，垂直交換器需求增，帶動緯穎、智邦、台耀、金像電。

IC設計產業

瑞昱推TV AI加速器，聯詠低功耗AI SoC滲透率升，聯發科與NVIDIA合作CX1駕駛艙，車用營收2026倍增，買進。

