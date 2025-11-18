AI投資熱潮不斷！引泡沫化擔憂 Google執行長示警了

Google母公司Alphabet執行長皮查伊。（圖／翻攝自unsplash）





隨著AI（人工智慧）產值持續飆升、蓬勃發展，各家公司紛紛投入巨資，希望能在此獲益；不過，一旦熱潮退去，也引發各界對於AI產業是否會瀕臨泡沫化的擔憂。對此，Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）示警，如果泡沫破裂，每家公司都會受到波及。

根據《BBC》報導，皮查伊在專訪中表示，目前 AI 相關投資與股價正處於「非凡時刻」，但當中也開始出現一些「非理性」（irrationality）的跡象。近幾個月來，各家公司爭相投入巨額資金，希望在這波熱潮中取得優勢。然而，資金在短時間內大量湧入，也引發矽谷內外對 AI 泡沫化的擔憂。

科技產業在面對新興技術時，經常出現投資過度的循環。皮查伊以網際網路發展為例，表示「當年網路的確有過量投資，但現在沒有人會懷疑它的重要性」。皮查伊認為，AI在之後也會延續這樣的歷史脈絡，「既有合理的投資，但也有不理性的部份」。

當被問及Google是否能挺過潛在的科技泡沫破裂危機時，執行長皮查伊表達了信心，但同時也發出警告，「我認為沒有任何一家公司會完全倖免，包括我們」。皮查伊的看法同時也呼應以前的美國聯準會主席艾倫·格林斯潘（Alan Greenspan）在1996年發出的警告。

格林斯潘認為，在網路泡沫時期和股市崩盤前，市場存在著「非理性的繁榮」（irrational exuberance），結果在2000年初，受網際網路投資泡沫化影響，股市發生大崩盤，不少公司宣布倒閉、血本無歸，同時也引發一波失業潮。

目前，Alphabet正全力以赴，專注於與ChatGPT開發商OpenAI展開競爭。Alphabet的市值在短短7個月內持續翻倍，目前已達到3.5兆美元（約為109兆新台幣）。為保持競爭力，Alphabet未來將持續投入研發AI專用的超級晶片，並與晶片龍頭輝達（NVIDIA）展開競爭。

