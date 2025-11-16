中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人

即時中心／綜合報導

日相高市早苗日前在國會答詢時，表示若台灣有事「可能構成存亡危機事態」，引發中國官方跳腳，採取一系列反制措施向日方施壓；中國外交部發言人林劍更在需要「翻牆」才能使用的社群平台Ｘ上貼出圖卡，宣稱中國愛好和平、重信守義。對此，我國安會秘書長吳釗燮也以圖卡「致敬」中方，狠嗆「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，文末更反串署名「中華人民共和國幹話發言人」。

先前日相高市早苗在眾議院接受質詢時，喊出若台灣遭受武力攻擊，日本可能將此認定為「存亡危機事態」，並有權行使集體自衛權、派遣自衛隊採取武力行動。但這番言論令北京當局大為光火，不只在官媒上發表大量批日言論，中國外交部、中國駐日大使館也發出通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

中國外交部發言人林劍透過需要「翻牆」才能使用的社群平台Ｘ發文，宣稱中國愛好和平、重信守義；但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓！任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果！

林劍更貼出英文圖卡，表達任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭中方迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！「任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。」

對此，我國安會秘書長吳釗燮也在Ｘ上，以日本網友製作的「中國宣傳文字生成器」生成圖卡「致敬」中方，反嗆「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，文末更反串署名「中華人民共和國幹話發言人」。

