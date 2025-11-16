中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人
即時中心／綜合報導
日相高市早苗日前在國會答詢時，表示若台灣有事「可能構成存亡危機事態」，引發中國官方跳腳，採取一系列反制措施向日方施壓；中國外交部發言人林劍更在需要「翻牆」才能使用的社群平台Ｘ上貼出圖卡，宣稱中國愛好和平、重信守義。對此，我國安會秘書長吳釗燮也以圖卡「致敬」中方，狠嗆「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，文末更反串署名「中華人民共和國幹話發言人」。
先前日相高市早苗在眾議院接受質詢時，喊出若台灣遭受武力攻擊，日本可能將此認定為「存亡危機事態」，並有權行使集體自衛權、派遣自衛隊採取武力行動。但這番言論令北京當局大為光火，不只在官媒上發表大量批日言論，中國外交部、中國駐日大使館也發出通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。
中國外交部發言人林劍透過需要「翻牆」才能使用的社群平台Ｘ發文，宣稱中國愛好和平、重信守義；但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓！任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果！
林劍更貼出英文圖卡，表達任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭中方迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！「任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是痴心妄想、螳臂擋車，注定失敗。」
對此，我國安會秘書長吳釗燮也在Ｘ上，以日本網友製作的「中國宣傳文字生成器」生成圖卡「致敬」中方，反嗆「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，文末更反串署名「中華人民共和國幹話發言人」。
原文出處：快新聞／中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人
更多民視新聞報導
反擊「台灣有事」言論！ 中網掀「琉球地位未定論」熱潮
假健康貼文誘導連結 印尼社群平台賭博廣告氾濫
館長遭爆料竟是「雙面人」？怒噴汪小菲音檔曝光
其他人也在看
吳釗燮以同款圖卡回嗆中方 狠酸林劍是「中共垃圾話發言人」
[Newtalk新聞] 中國外交部發言人林劍日前在社群平台X宣稱「中國愛好和平、重信守義」，並以深紅圖卡威嚇「任何挑戰中國者都會頭破血流」。對此，我國國安會秘書長吳釗燮今（16）日直接以相同版型回敬，痛批中國行徑「就是霸權主義」，更署名「中國垃圾話發言人（PRC Trash-Talk spokesperson）」，強烈反擊。 林劍14日透過X發布大外宣貼文，先自我標榜重視和平，話鋒一轉卻強調「對主權與領土完整絕不妥協退讓」，並以英文圖卡嗆稱「阻撓中國統一者必遭迎頭痛擊，必在14億中國人民鋼鐵長城前碰得頭破血流」，語帶恐嚇意味濃厚。 吳釗燮今日不僅引用該貼文，更以相似視覺風格製作圖卡反嗆，指出中國一邊口稱和平，一邊威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「完全是霸權主義的真面目」。 此波社群交鋒，被視為台灣罕見以平行溝通方式在國際平台直接回擊中國外交官，也再次凸顯中國在區域擴張行徑與所謂「愛好和平」的矛盾。查看原文更多Newtalk新聞報導揭露中製AI內建審查系統 國安局：涉台內容「統戰味」濃厚 中國外交部連發海報嗆高市早苗 對日強硬升級引爆網路民族情緒新頭殼 ・ 1 天前
反擊日本 中國輿論掀「琉球地位未定論」
（中央社台北16日電）在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言後，有中國日報官媒背景的「起底工作室」以及幾篇微信公眾號文章，共同掀起新一度「琉球地位未定論」。中央社 ・ 1 天前
吳釗燮模仿中國外交部圖卡回嗆霸權 狠酸林劍「垃圾話發言人」
中國外交部發言人林劍14日透過社群X稱「中國愛好和平、重信守義」，同時還搭配英文圖卡宣傳，我國國安會秘書長吳釗燮今（16日）轉發貼文，並以相同設計圖卡回嗆，指中國聲稱熱愛和平，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，署名還以「中共垃圾話發言人」狠酸林劍。鏡新聞 ・ 1 天前
自家就是健身房 刷牙深蹲甩痠痛
美國實驗，刷牙時深蹲，持續一個月，發現身體痠痛有改善，膝蓋痛減輕，還比較好睡。美國健康雜誌的記者，看到今年一篇刊登在歐洲應用生理學期刊的研究，提到久坐的每天運動5分鐘，持續4星期後，體適能與心理健...大愛電視 ・ 1 天前
模仿中國外交部措辭發文 吳釗燮嗆霸權還署名「中共垃圾話發言人」
日本首相高市早苗，上週在眾議院的挺台言論，徹底踩碎北京的玻璃心，中國外交部發言人林劍，14日在社群平台發文宣稱，中國愛好和平、重信守義。國安會秘書長吳釗燮，今（16）天以中共宣傳文本產生器，模仿林劍的台視新聞網 ・ 1 天前
賴清德宣布將成立「兒童及家庭署」衛福部年底提組織法修正草案
台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統於會中致詞指出，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展；另衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。自由時報 ・ 1 天前
不甩警提醒「找代駕」！ 學霸男醉開超跑被抓包
不甩警提醒「找代駕」！ 學霸男醉開超跑被抓包EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國再喊愛好和平 吳釗燮一圖卡戳破霸權「幹話」
中國外交部發言人林劍近日在X發布圖卡宣稱，中國愛好和平、重信守義；我國安會秘書長吳釗燮在X轉發並「致敬」中方圖卡狠嗆：「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，並在文末署名「中國幹話發言人」。林劍在X發文指出，中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核自由時報 ・ 1 天前
德媒評高市遭文攻：語言暴力是中共政治暴力一部分
（中央社台北16日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」談話後，中國駐日本大阪總領事薛劍及一些中共官媒的攻擊性言語引人側目。德國之聲15日發表文章說，如今中國官員和官媒認為，用渾號辱罵外國領導人是「聰明智慧」，粗鄙的髒話則代表「國家的力量」，而中共建政以來，語言暴力是政治暴力的一部分。中央社 ・ 1 天前
不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工
不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工EBC東森新聞 ・ 1 天前
2025年歐洲台灣協會聯合會年會在巴黎 (圖)
第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐法代表郝培芝（前右3）、駐歐盟代表謝志偉（前右4）等出席。中央社 ・ 1 天前
藍白主席將會面 國民黨內人士：19日以後在適合第三地進行
民眾黨主席黃國昌表示，下週將與國民黨主席鄭麗文會面，國民黨今表示，目前沒有進一步說法，往在野合作方向前進。黨內人士則指出，確認比照先前黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。自由時報 ・ 1 天前
哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生
（中央社波哥大15日綜合外電報導）哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。中央社 ・ 1 天前
共軍發動聯合戰備警巡 海巡仍人道救援失火中國船
共機與共艦昨（11/15）日發動「聯合戰備警巡」，騷擾台灣周邊海空域，海巡署出動新竹艦執行海域巡護任務，過程中，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬、限制水域外1.8浬失火求救，第一時間仍啟動人道救援，趕赴現場啟動滅火，成功協助15名中國籍船員安全撤離。太報 ・ 1 天前
白宮歷史協會 725萬拍得洛克威爾4素描
白宮歷史協會(White House Historical Association)14日在拍賣會，以725萬元高價拍得...世界日報World Journal ・ 1 天前
沈伯洋批水準最低立委 羅智強：我笑了
中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。對此，沈反批，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低。羅智強則再嗆，「我拒絕保護沈伯洋，沈伯洋罵我沒水準，我笑了」。沈伯洋表示，羅智強今天發文說他不讓中配參政是「獵殺中配」，所以被中國政治追殺是自作自受。他自由時報 ・ 1 天前
國會外交出訪美國、巴拉圭 江啟臣：讓世界看見台灣
由藍綠白三黨組成的訪團今早自桃園國際機場出發，成員包括國民黨立委洪孟楷、黃健豪，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啟楷。江啟臣表示，訪團將先前往美國底特律參加北美洲台商總會活動，了解台商在海外的最新發展，也希望藉此與當地國會議員及重要政要交流。同...CTWANT ・ 1 天前
中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事......風傳媒 ・ 1 天前
有片／野生屁孩鴿鐵皮屋頂爽玩溜滑梯 網笑瘋：免門票一直玩
從家裡的毛小孩到天上飛的鳥禽，偶爾都會展現出一些逗趣的脫序行徑，宛如屁孩一般。最近有位幸運的居民，在自家隔壁的鐵皮屋頂上，捕捉到一隻「搗蛋鬼鴿子」玩溜滑梯的爆笑瞬間，影片在網上曝光後，立刻引爆網友熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
花蓮洪災後拚復原 鳳林鎮長橋排水中段野溪清疏 (圖)
颱風鳳凰外圍環流降雨致馬太鞍溪新生成3號堰塞湖溢流，造成2度溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里。花蓮縣政府針對鳳林鎮長橋里，啟動「長橋排水中段野溪清疏搶險工程」。中央社 ・ 1 天前