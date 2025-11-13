中科院這次飛彈測試很神祕 射擊管制區域竟呈「三叉戟」形狀
〔記者羅添斌／台北報導〕中科院本月至年底以前將密集進行各項新式武器系統的研測及射擊測試，海空射擊管制區域大致呈塊狀區域，但根據政府部門最新發佈的射擊通報顯示，在多項測試安排中，本月19丶20以及26丶27兩波在夜間進行的射擊測試，其海空管制區域卻是呈現如同「三叉戟」形狀，避開綠島丶蘭嶼，而且最大彈道高度達到10萬呎(約30.5公里)，研判應與強弓系列飛彈的射擊測試有關。
軍方人士今天指出，中科院到年底之前，在九鵬基地都有密集的測試項目，空層涵蓋低空層丶中空層及高空層與高高空層，除了與強弓系列飛彈持續測試之外，至年底以前還有兩項重要的測試項目，一是由中大型國造無人機騰雲丶銳鳶二型掛彈對海面目標射擊，第二則是戰鬥系統性能提升的海軍承德軍艦，必須實彈射擊以完成作戰測試，驗證國造華陽垂直發射系統丶新型艦載雷達與海劍二防空飛彈之間的整合完成。
各國的防空飛彈在作戰部署上，至少都有兩種以上作戰性能模式，一是打的高(攔截高度)，二是打的遠(最大射程)，第三則是打的準(有效攔截)。國軍現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。
軍方內部也傳出，中科院在強弓飛彈的基礎上，持續研製「強弓二型」飛彈的衍生型，傳出A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，最大射程估計可達1000公里。
國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，接近1.3兆元的規模，其中，攔截高度可達70公里的強弓飛彈及雷達系統，將列為重點量產項目之一，也是呼應賴總統打造台灣之盾計畫的要角。
