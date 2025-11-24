台新新光投信子公司完成合併 吳東亮：有信心挑戰兆元規模

台新新光投信子公司完成合併，今天舉行合併記者會。左四為台新新光金控董事長吳東亮(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控７月24日合併後，旗下子公司台新投信和新光投信今天(24日)正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司。台新新光金控董事長吳東亮今天致詞表示，台新新光投信「打頭陣」，代表台新新光金控進入「多引擎」發展階段，合併後，台新投信資產規模(AUM)達5300億元、成為國內第9大投信公司，我們目標將挑戰成為規模超過兆元的投信。

吳東亮指出，政府正在全力推動「亞洲資產管理中心」，隨著台新新光逐步完成合併，不只變大、尤其，還變得更強壯，資本市場國際化政策，留才引資的方向非常明確，也讓台灣資產管理業者看見，更大的發展，更能引領台灣資產管理產業走向海外，站上國際舞台；他強調，台新投信同仁很優秀，不只是針對市場，投資速度很快，完成合併任務速度也很迅速。

台新投信今日召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長。賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1,600億元，連續七年穩居業界龍頭。

他表示，台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

