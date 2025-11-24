慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大

記者鄭玉如／台北報導

想遠離癌症要從飲食下手。營養醫學醫師劉博仁表示，癌症源於長期慢性發炎，建議多攝取橄欖油、多酚、Omega-3與高纖食物，有助於降低多種癌症風險。（示意圖／PIXABAY）

若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。

劉博仁在臉書粉專提到，身體慢性發炎會加速DNA受損，讓細胞修復能力下降，形成癌症容易發生的環境，飲食上多攝取橄欖油、多酚（莓果）、蔬果多樣性，有助於增強抗氧化能力；還有Omega-3（魚油），減少促發炎因子；攝取大量膳食纖維，調整腸道菌，降低發炎，有助於細胞活得更健康。

研究也顯示，高血糖、高胰島素與「乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌」有明確關聯，因為血糖越高，身體需更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生。日常建議「低GI飲食、足夠蛋白質、限時進食（不是極端斷食）、多吃原型食物」，因為多吃白飯、白麵包、甜飲等精緻澱粉，會使血糖迅速飆升。

而近年大量研究指出，腸道菌能影響「免疫細胞功能、慢性發炎、身體清除致癌物的能力」，多攝取高纖食物（蔬菜、全穀、豆類）、多酚（茶、莓果、葡萄、可可）、發酵食物（優格、味噌、泡菜），幫助養好腸道，使免疫力監控異常細胞，不會讓癌細胞趁機長大。

