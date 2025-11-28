香港大火捐款一覽表 張柏芝、應采兒夫婦、王嘉爾捐407萬

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，截至28日上午已有94死逾70傷，其中一名死者為消防員，傷者共有76人，其中有12人危殆，28人傷勢嚴重，另外仍有超過200人失蹤。昨(27日)韓國娛樂龍頭SM娛樂先宣布捐出100萬港幣（約407萬台幣）拋磚引玉，張柏芝工作室、應采兒和陳小春夫妻、王嘉爾也跟上宣布捐贈100萬港幣（約407萬台幣）。

「SM娛樂」昨率先宣告捐出100萬港幣，旗下藝人aespa、RIIZE分別再捐50萬、25萬港幣（約201萬、100萬台幣）。香港藝人張柏芝接力，透過工作室表示捐贈100萬港幣到香港保安局，陳小春和應采兒夫妻今也捐100萬港幣，而王嘉爾則是捐100萬港幣給東華三院助火災災民。

大陸藝人方面，歌手韓紅透過愛心基金會的微博發文，表示會捐1000萬人民幣（約4431萬台幣）用於因災情而受影響的老、弱、病、殘等弱勢群體的過渡安置；歌手周深先是發文「願平安！！！注意安全！！！ ​​​」並宣布通過上海復星公益基金會向香港大埔災民捐助100萬人民幣（約443萬台幣）。

而韓國娛樂經紀公司方面，SM娛樂宣布捐出100萬港幣後、YG娛樂也宣布捐出100萬港幣，SM娛樂旗下的威神V跟進捐25萬港幣（約100萬台幣），另一娛樂龍頭HYPE娛樂則是透過韓國媒體宣布捐贈5億韓元（約1071萬台幣），「向在香港火災事故中不幸犧牲的遇難者表示哀悼」，也希望災民盡快脫離難關。

大型企業和財團方面，前香港首富李嘉誠昨隨即表示先捐3000萬港幣（約1.2億台幣）設立大浦火災緊急救助基金，再另外掏出5000萬港幣（約2億台幣）作為災後重建；百度騰訊公益慈善基金會、小米公益基金會各自宣布捐贈1000萬港幣（約4032萬台幣）專款、馬雲公益基金會宣布捐助3000萬港幣（約1.2億台幣）、阿里巴巴集團則表示會啟動多階段捐款，首批捐款2000萬港幣（約8067萬台幣），以支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等協助。

香港大埔火災捐款一覽表

SM娛樂：100萬港幣（約407萬台幣）

aespa：50萬港幣（約201萬台幣）

RIIZE：25萬港幣（約100萬台幣）

威神V：25萬港幣（約100萬台幣）

張柏芝：100萬港幣（約407萬台幣）

陳小春和應采兒夫妻：100萬港幣（約407萬台幣）

王嘉爾：100萬港幣（約407萬台幣）

韓紅：1000萬人民幣（約4431萬台幣）

周深：100萬人民幣（約443萬台幣）

YG娛樂：100萬港幣（約407萬台幣）

HYPE娛樂：5億韓元（約1071萬台幣）

李嘉誠基金會：3000萬港幣（約1.2億台幣）緊急救助基金+5000萬港幣（約2億台幣）災後重建

百度騰訊公益慈善基金會：1000萬港幣（約4032萬台幣）

小米公益基金會：1000萬港幣（約4032萬台幣）

馬雲公益基金會：3000萬港幣（約1.2億台幣）

阿里巴巴集團：2000萬港幣（約8067萬台幣）

