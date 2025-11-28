巡邏變尋狗記！深夜果園驚見「焦慮邊牧」警用麵包誘導救援 飼主感動：找一天都找不到

警員巡邏途中發現走失犬隻，靠麵包安撫成功讓牠不再亂跑。（翻攝畫面）

幫迷路狗狗找主人！台東成功分局寧埔派出所日前執行夜間護漁與農地巡簽勤務時，意外展開一場「深夜護犬任務」。一名警員發現一隻不見主人的邊境牧羊犬徘徊果園，最終靠著社區群組成功協助飼主找回愛犬，溫馨畫面引發討論。

巡邏遇見「緊張狗影」？警員用麵包成功安撫

警員林祈均日前在南竹湖地區執勤時，在果園附近發現一隻配戴胸背帶、卻獨自遊走的邊境牧羊犬。犬隻明顯焦躁不安，四處張望卻不見飼主蹤影。

林祈均判斷可能是寵物走失，便取出隨身的晚餐麵包吸引牠靠近，以免牠跑上道路發生危險。他接著在周圍巡查約10分鐘，仍未找到飼主，遂決定啟動「社區動員」。

走失狗狗怎麼找最快？

由於牧羊犬身上沒有留下聯絡方式，警方立刻透過平日經營的在地LINE群組發布協尋資訊。沒多久便有民眾認出犬隻，飼主也隨即與警方取得聯繫，並趕到現場接回愛犬。

飼主表示，牧羊犬因牽繩鬆脫在中午時跑走，家人找了一整天都沒找到，得知警方在巡邏中細心照護並協助牽線，頻頻向警方致謝。

台東農地夜間巡簽加強中 為何近期增加警力？

成功分局指出，台東近期發生多起宵小覬覦漁民與農民財產的情況，尤其正逢柑橘採收期，因此警方已在沿海與農地全面強化巡邏，保障產業安全。

同時也提醒飼主，外出務必為寵物繫好牽繩，並在背帶或項圈標註聯絡方式，走失時才能在第一時間聯繫，避免危險與延誤尋找。

