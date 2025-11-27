香港大火／真實版「新聞女王」！主播衝火災現場直播又趕回棚內 1敬業表現被讚爆
香港大埔宏福苑26日發生五級大火，已奪走至少55條人命，數十人受傷送醫搶救，還有上百人持續失聯，引發國際關注。除了救難人員持續進行搜救工作，事發現場也湧入許多媒體，香港無線電視TVB的新聞主播陳嘉欣昨下午就到宏福苑做現場連線，接著又趕回棚內播報晚間新聞。她被觀眾發現在播報新聞尾聲時，語氣疑似因為情緒波動而出現顫抖，但仍維持冷靜播報，敬業的表現被香港網民稱讚如現實版的「新聞女王」。
綜合香港媒體報導，各界高度關注宏福苑大火的救援情況，現場有大批媒體也在守候，提供各界火警的最新進度。有香港網友在社群媒體分享TVB主播陳嘉欣從昨天下午事發後就到宏福苑的現場直播連線，說明當時的救援行動。
從直播畫面中可以看到，當時陳嘉欣的後方有許多消防人員正在進入火場救援，場面有些混亂，當時相關情況都還不明朗，但陳嘉欣在直播時仍冷靜向觀眾說明相關資訊。
連線回趕回主播台坐鎮 專業表現被讚如「真實版MAN姐」
她結束連線後又立刻趕回電視台，在晚間新聞時段坐上主播台，不過這時的她已經換上全黑的衣服，被認為是在低調向火警受難者及家屬致哀。更有網友指出，在報導尾聲聽到陳嘉欣的聲音疑似因為情緒而顫抖，導播可能也發現了，所以趕緊進廣告。
許多香港網友大讚陳嘉欣的表現十分冷靜、報導火災細節的態度相當專業，大讚她有如真實版「MAN姐」，即香港電視劇《新聞女王》的主角佘詩曼所飾演的角色，稱她為新聞報導的榜樣。
據悉，41歲的陳嘉欣在2011年加入TVB、2年後成為主播，現為TVB新聞部港聞組採訪主任。網路上還傳言她也是在宏福苑長大，所以在報導家園被毀的新聞才會這麼激動，不過很快被其他人駁斥不是事實，指出陳嘉欣其實是在沙田區廣源邨長大。
