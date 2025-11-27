香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方

火海奪走數十條命，但香港人的善意在凌晨1點沒停過。避難所的溫馨畫面讓全網淚崩。（翻攝自Threads / linuswongisme）

這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。

然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」

香港大埔宏福苑昨日下午突然竄起熊熊火舌，火勢一路攀升並迅速蔓延，原本一排8座的大樓中，有多達7座被烈焰吞噬。由於建築密集、風勢強勁，現場連環爆聲響不停，一波又一波黑煙從樓層竄出，讓整片社區宛如被罩進黑色濃霧，居民驚呼「像世界末日」。

根據港媒統計，這場火災已造成 55人不幸喪命、72人受傷送醫，火警等級更被提升至最高的「五級」。截至今（27日）中午，仍有部分樓層不斷冒出火煙，救援持續進行。

最令人憤怒的是，許多住戶指出，起火時整棟大樓的警報器「完全沒有響」。超過4,000名住戶陷入混亂，紛紛哭訴：「如果不是家人打電話，我還在家裡休息，可能逃不出來。」港府表示，待火勢完全受控後，將全面調查警報失靈原因，以及管理單位是否疏失。

避難所最暖一幕：物資滿到溢出，人力卻永遠不嫌多

在這場災難中，一位香港網友到受災居民安置的「東昌街社區會堂」時，被眼前的景象驚呆了，物資不是缺乏，而是多到堆滿整個館場。

食物、棉被、枕頭、床墊，一車接著一車送來，宛如整座城市在同一時間伸出手。但物資多，也代表需要大量人手搬運、分類。

讓他更感動的是，當時已是凌晨1點多，卻還有大批市民默默搬運物資。有人扛棉被、有人拖著沉重袋子、有人幫忙分類再分配。

大家不認識彼此，也可能不是災民，但卻有著同一個心念：「讓受災住戶能好好休息。」網友忍不住寫下「這就是我喜歡香港的原因」。

痛與希望並存：香港人正努力擦亮這座城市

雖然火災奪走許多人的家園與親人，但在避難所裡，人們互相扶持的畫面，讓許多港人感嘆：「這城市雖然痛，但依然很溫暖。」

目前港府與各界仍持續協助安置居民，並調查火災起因；市民也透過捐款、物資與志工方式讓災民不孤單。

