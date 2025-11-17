台灣穩定幣趨勢 專家：不會普及但仍有發行需求
穩定幣正掀起全球貨幣支付的重大變革，不僅對國際貿易、乃至銀行體系都將帶來結構性轉變。中央研究院經濟所與中央廣播電台今天(17日)一同舉行「穩定幣政策研討會」，專家認為，儘管台灣支付方式多元、匯率穩定，但台灣還是需要穩定幣，且政府監管態度將牽動穩定幣發展，研判穩定幣在台灣不會普及，但仍有發行需求。
中研院經濟所與中央廣播電台17日一同舉行「穩定幣政策研討會」，邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、台灣金融研訓院院長高一誠、台灣票據交換所董事長黃昱程、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立分享看法。
中研院經濟所所長張俊仁指出，穩定幣同時具備數位貨幣的去中心化以及與美元掛鉤的交易穩定雙重特性，它不僅可能重塑全球資產市場的運作方式，也可能改變貨幣銀行體系以及國際金融架構的傳統認知，穩定幣的興起也可能牽動美元在國際金融體系中的主導地位，以及全球市場對美國公債的需求。
若從台灣的角度來看，張俊仁認為穩定幣將改變現行的貨幣政策框架，若穩定幣在國內逐漸普及，資金的流動路徑將會改變、傳統的貨幣傳導機制也可能受到影響，過去的利率調控以及資金的監管方式都可能要重新檢視。
台灣票據交換所董事長黃昱程指出，目前全球使用穩定幣消費比例低於1%，但彭博預估2030年穩定幣佔消費交易有望達25%；另外預估在2030年，穩定幣持有的美國公債將達到1.2兆美元，穩定幣有望成為全球最大的美國公債持有者，而且將削弱數位人民幣的影響力。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則指出，穩定幣對短天期公債有比較大支撐，但中長天期美債與穩定幣關聯不大。他說：『(原音)因為中長天期的公債，穩定幣跟它是沒有太大關係的，所以有一些媒體都會說穩定幣增加有助於美國公債，這個可能說對一半，就是比較好的說法是對於非常短天期的公債有比較大的support。』
他也提到，若存款轉向穩定幣，銀行將變賣安全資產與其他資產，量不大時，出售安全資產即可；若量大，就必須出售其他資產，若穩定幣顯著增加，可能導致銀行非安全資產減少，造成信貸中介功能弱化，構成金融穩定風險。
台灣金融研訓院院長高一誠則點出穩定幣發展面臨的挑戰，包含準備資產的品質與資訊揭露、應對流動性危機的機制、各國監管政策與維護貨幣主權，還有國際間反洗錢與反資恐的要求。
高一誠也判斷，穩定幣在台灣日常交易應該不會帶來太大利益，因為台灣支付已經很方便，但台灣還是需要穩定幣。他說：『(原音)穩定幣確實具有一些優點，台灣還是有發行穩定幣的需求，包括跨境成本低，在貿易結算、跨境匯款、未來消費場域也會用到，但是不會非常普及。』
在管理方面，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立則提到虛擬貨幣或穩定幣去中心化(DeFi)，希望減少中間機構的介入，增進效率，但仍需要有中心化金融(CeFi)機構的機制介入，如交易所，才能使交易順暢進行，並需要有適度的監管，但要避免傳統金融(TradFi)用他們的立場及認知來制定的情況。他說：『(原音)監管就要避免站在傳統金融(TradFi)的角度去思考，我覺得美國三大法案示範了，雖不一定好，但他在定法時、定監管時，他比較是站在DeFi到CeFi的角度去看這件事情。』
楊天立也提到，若增加監管，可能會喪失持有這些幣的吸引力，因此就商品面而言，應該不僅要讓「幣」上鏈，還要吸引「資金」上鏈，不管是支付場景或使用場景，必須讓大家願意使用，這才是最重要的事情。
其他人也在看
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 11 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 8 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
別花冤枉錢！理財專家揭10種東西「只能買最便宜」
東西不是越貴就越高級，即使收入高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地消費，美國理財網站《GOBankingRates》整理出10項應「永遠花最少錢買」的物品，提供實用理財建議。中時財經即時 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 12 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日 這檔年化配息率飆12%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 22 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 8 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 8 小時前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額新頭殼 ・ 7 小時前