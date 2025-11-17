台灣穩定幣趨勢 專家：不會普及但仍有發行需求

穩定幣正掀起全球貨幣支付的重大變革，不僅對國際貿易、乃至銀行體系都將帶來結構性轉變。中央研究院經濟所與中央廣播電台今天(17日)一同舉行「穩定幣政策研討會」，專家認為，儘管台灣支付方式多元、匯率穩定，但台灣還是需要穩定幣，且政府監管態度將牽動穩定幣發展，研判穩定幣在台灣不會普及，但仍有發行需求。

中研院經濟所與中央廣播電台17日一同舉行「穩定幣政策研討會」，邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、台灣金融研訓院院長高一誠、台灣票據交換所董事長黃昱程、臺灣銀行貴金屬部經理楊天立分享看法。

中研院經濟所所長張俊仁指出，穩定幣同時具備數位貨幣的去中心化以及與美元掛鉤的交易穩定雙重特性，它不僅可能重塑全球資產市場的運作方式，也可能改變貨幣銀行體系以及國際金融架構的傳統認知，穩定幣的興起也可能牽動美元在國際金融體系中的主導地位，以及全球市場對美國公債的需求。

若從台灣的角度來看，張俊仁認為穩定幣將改變現行的貨幣政策框架，若穩定幣在國內逐漸普及，資金的流動路徑將會改變、傳統的貨幣傳導機制也可能受到影響，過去的利率調控以及資金的監管方式都可能要重新檢視。

台灣票據交換所董事長黃昱程指出，目前全球使用穩定幣消費比例低於1%，但彭博預估2030年穩定幣佔消費交易有望達25%；另外預估在2030年，穩定幣持有的美國公債將達到1.2兆美元，穩定幣有望成為全球最大的美國公債持有者，而且將削弱數位人民幣的影響力。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則指出，穩定幣對短天期公債有比較大支撐，但中長天期美債與穩定幣關聯不大。他說：『(原音)因為中長天期的公債，穩定幣跟它是沒有太大關係的，所以有一些媒體都會說穩定幣增加有助於美國公債，這個可能說對一半，就是比較好的說法是對於非常短天期的公債有比較大的support。』

他也提到，若存款轉向穩定幣，銀行將變賣安全資產與其他資產，量不大時，出售安全資產即可；若量大，就必須出售其他資產，若穩定幣顯著增加，可能導致銀行非安全資產減少，造成信貸中介功能弱化，構成金融穩定風險。

台灣金融研訓院院長高一誠則點出穩定幣發展面臨的挑戰，包含準備資產的品質與資訊揭露、應對流動性危機的機制、各國監管政策與維護貨幣主權，還有國際間反洗錢與反資恐的要求。

高一誠也判斷，穩定幣在台灣日常交易應該不會帶來太大利益，因為台灣支付已經很方便，但台灣還是需要穩定幣。他說：『(原音)穩定幣確實具有一些優點，台灣還是有發行穩定幣的需求，包括跨境成本低，在貿易結算、跨境匯款、未來消費場域也會用到，但是不會非常普及。』

在管理方面，臺灣銀行貴金屬部經理楊天立則提到虛擬貨幣或穩定幣去中心化(DeFi)，希望減少中間機構的介入，增進效率，但仍需要有中心化金融(CeFi)機構的機制介入，如交易所，才能使交易順暢進行，並需要有適度的監管，但要避免傳統金融(TradFi)用他們的立場及認知來制定的情況。他說：『(原音)監管就要避免站在傳統金融(TradFi)的角度去思考，我覺得美國三大法案示範了，雖不一定好，但他在定法時、定監管時，他比較是站在DeFi到CeFi的角度去看這件事情。』

楊天立也提到，若增加監管，可能會喪失持有這些幣的吸引力，因此就商品面而言，應該不僅要讓「幣」上鏈，還要吸引「資金」上鏈，不管是支付場景或使用場景，必須讓大家願意使用，這才是最重要的事情。