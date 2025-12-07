國家報明牌1／比主動式ETF厲害 老手點名：真正划算的是TISA台股基金
金管會大力推動的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），基金標的由學者專家過濾把關，主打低經理費、免手續費優勢，7月上路至今，不少人仍霧煞煞。究竟何謂TISA基金，與過去一般基金有何不同？為何值得長線投資人留意？一次看懂國家級投資專案攻略。
「今年主動式ETF上市，績效輾壓市值型，投資人開始跟風買進，其實根本沒必要。」任職於資訊公司的溱溱（化名），台股資歷約15年，因工作忙碌無暇看盤、研究個股，多年下來績效並不穩定，財富也無法有效累積；直到2023年聽朋友建議，定期定額投資台股基金，她才找到適合自己的投資節奏，過去2年資產持續壯大。
溱溱分享個人投資經驗，「如果想要長期累積退休金，TISA台股基金絕對是目前較好的選擇！尤其基金管理費比主動式ETF便宜，免證交稅、免手續費，整體交易成本也更低，更適合一般上班族。」
她指出，過去定期定額投資標的是野村優質基金，管理費1.5%；後來發現透過TISA投資，管理費只要0.6%，「在長期投資成本考量下，我就暫停原先扣款，改定期定額扣款『野村優質基金-TISA類型』。」但因遇到突發事件市場大跌時，TISA帳戶無法逢低加碼，所以溱溱仍保留基金原級別，這樣就能把握機會、買到便宜。
究竟何謂TISA基金，與一般基金有何不同？對想長期規畫退休金理財的人來說，真的是最適工具？
網路基金交易平台基富通表示，TISA是金管會推動的「台灣個人投資儲蓄帳戶」，並非新成立發行的產品，而是從市場上現有銷售的基金中，透過成立時間、規模、基金指標及機構評鑑等條件把關，篩選出適格基金，再由投信公司發行「TISA級別」；「投資策略與持股內容，皆與原有基金相同，最大差異就在經理費率較低、且需定期定額扣款滿2年。」
基富通補充，投信發行基金會因計價幣別、配息或避險政策，而設立不同級別；「今年7月在主管機關力推下，TISA類型基金上路，至今績效不到6個月；若投資人想知道該基金長期表現如何，只要回頭檢視主級別績效就行。」例如，想查詢「統一台灣動力基金-TISA類型」過去績效，就看「統一台灣動力基金」報酬表現即可。
換句話說，TISA級別基金等於是官方嚴選，投信給優惠的明牌。「TISA基金是由專家學者組成委員會，從在台銷售超過2000檔基金池中，嚴格篩選出『適格基金清單』；而『TISA級別』則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。」好好證券表示，不論是投資新手或有退休金理財需求的人，透過TISA這個國家級投資核心清單，都能輕鬆上路。
更多鏡週刊報導
國家報明牌2／8檔TISA台股基金黑馬出列 冠軍3年報酬飆151%
國家報明牌3／定期定額5年翻倍 官方嚴選TISA基金成退休金最強第3支柱
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 11
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 4
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
外資捧37.7億搶進台新新光金！ 這檔子公司收購日商助攻「股價連5漲」獲瘋掃7日
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 28
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局
全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話