川普再提台灣「搶走晶片生意」非常可恥 她猜和羅唯仁有關

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日在白宮受訪時，再度重提台灣，指全部的晶片生意幾乎都被台灣搶走非常「可恥」，隔日就傳出台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁7月退休後，轉往競爭對手英特爾擔任研發副總，並以高階主管權限大量影印2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術之機密文件帶走，引起熱議。對此，財經網紅胡采蘋就猜測，川普會突然生氣可能和羅唯仁被抓包有關，直言不論羅唯仁是否拿走機密，都已不好去英特爾上班了。

川普17日受訪表示，美國過去曾掌握晶片製造，但如今「幾乎百分之百都在台灣」，這是「非常可恥」的事。他強調，自己上任後將透過高額關稅把晶片製造拉回本土，預告未來「全球大部分晶片製造都會回到美國」。針對川普再提到台灣，胡采蘋18日晚間在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」發文寫道：「今天早上看到川普又罵了台灣偷美國晶片技術的事情，我就感覺英特爾不是又有什麼事情吧。這定律超準！結果一整天下來，本來羅唯仁據傳要去英特爾負責研發，現在涉嫌洩密，可能要被告了，所以一早看到川普發脾氣，大概是川老大已經獲報『那個要從台積電來的研發大佬』現在不能來了吧！」

胡采蘋表示，羅唯仁七月退休，陳立武8月11日在一身爭議中進白宮，去的時候好幾個國會議員叫陳立武辭職，連川普都在推文叫他滾。「結果陳立武一進白宮，川普就同意以晶片補助法的補助入股英特爾，還拉了一堆人，輝達、軟銀各投50、20億美元，各位說說這些人當時是為什麼要投英特爾呢？陳立武當時是不是已經在接觸羅，而且還告訴了川普呢？羅唯仁都75歲了，早就過退休年齡，是董事會特別簽約養在公司裡的人，有沒有簽競業禁止還真的不知道，但至少英特爾沒有官方發佈他的上任消息。那各位說說，如果我人還沒去公司報到，我會不會把我手上的機密資料先給公司呢？」

胡采蘋認為，不管羅唯仁到底有沒有拿走機密資料，現在事情鬧得人盡皆知以不好去英特爾上班了，「抄製程肯定看得出來，英特爾還怎麼用他？而且官司一下去就可以拖很久，光是釐清他拿走的東西裡面到底有沒有機密，就可以拖到英特爾財務崩潰了吧。難怪今天早上川普要怒怒怒。」

