年底「做夢行情」啟動？法人點名四大族群：AI供應鏈、世足概念股入列

市場靜待美國聯準會是否降息，美股四大指數漲跌互見，5日台股震盪收紅。受到市場氛圍保持觀望，盤中一度翻黑，不過在電腦及周邊設備、半導體等族群支撐下，漲勢力道增強。周線連二紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到市場持續評估美國就業等經濟數據、且因靜待聯準會降息影響，壓抑追加力道，市場處於震盪格局。不過在部分族群撐盤、加上市場再度聚焦AI伺服器對高效需求增溫，挹注市場信心，漲勢逐漸增強。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則。

其中，AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，布局方向上可聚焦，AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第４季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。

基本面部分，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

