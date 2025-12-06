年底「做夢行情」啟動？法人點名四大族群：AI供應鏈、世足概念股入列
市場靜待美國聯準會是否降息，美股四大指數漲跌互見，5日台股震盪收紅。受到市場氛圍保持觀望，盤中一度翻黑，不過在電腦及周邊設備、半導體等族群支撐下，漲勢力道增強。周線連二紅。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到市場持續評估美國就業等經濟數據、且因靜待聯準會降息影響，壓抑追加力道，市場處於震盪格局。不過在部分族群撐盤、加上市場再度聚焦AI伺服器對高效需求增溫，挹注市場信心，漲勢逐漸增強。
安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則。
其中，AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。
施政廷表示，布局方向上可聚焦，AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第４季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。
基本面部分，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。
安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。
更多udn報導
小紅書被封…她問「有其他APP可替代」？網搖頭
薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視
洗碗精不只能洗碗！家事達人曝2神奇用途
不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI顛覆辦公市場！全球科技業傳統辦公室恐將逐漸Out
隨著人工智慧AI已成為新一輪產業競爭的核心力，加上AI及量子計劃推高能耗，AI浪潮正迅速顛覆辦公市場！仲量聯行JLL今（5）日最新公布的研究報告指出，全球科技業在規劃2025年與2026年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與AI相關，牽動辦公空間新趨勢，未來三至五年將聚焦四大轉型趨勢，包括學習型工作場所、創新驅動投資、以人為為本的協作空間、能源效率成為設計核心，未來ABW（Activity Based Working，活動導向工作模式）辦公室將大崛起，傳統辦公室恐將逐漸Out！中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（4）日收27,795.71點，漲2.67點或0.01%。股民超過169萬人的國民ETF國泰永續高股息（00878），自11月18日除...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
關鍵瓶頸竟在台積電！Google TPU量產恐延至2027 產能上看500萬片、「這檔」可望同步受惠
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導谷歌自研AI晶片TPU的量產進度出現新變化。原本市場盛傳2026年產量可望挑戰400萬片，但最新供應鏈調查指出，台積電（2330）C...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話