AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。

IU黑色亮片禮服仙氣出場。（圖／翻攝自LINE TV）

IU坐車髮絲飄逸。（圖／翻攝自LINE TV）

IU壓軸登上紅毯，黑色亮片禮服仙氣出場，親切對全場媒體及粉絲揮手，絕對稱得上紅毯之最。而在《苦盡柑來遇見你》中飾演IU（李知恩）弟弟「銀明」一角爆紅的姜有皙，也站上紅毯，靦腆害羞招呼，尖叫聲不斷。

姜有皙害羞揮手。（圖／翻攝自LINE TV）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

