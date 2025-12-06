AAA》張員瑛來了！粉色禮服仙氣狂飄 搭檔李俊昊主持

張員瑛、李俊昊走紅毯。（圖／翻攝LINE TV）

韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（簡稱：AAA）」首度在台灣舉行，今（6日）在高雄國家體育場隆重登場。稍早典禮主持人張員瑛、李俊昊走紅毯，尖叫聲四起。

張員瑛把長髮綁成公主頭，身穿氣質粉色系禮服，宛如公主般現身，讓現場觀眾看得目不轉睛。她的主持搭檔李俊昊，則穿著黑色帥氣西裝登場，對著台下觀眾揮手、手比愛心、比AAA手勢，態度超親民。值得注意的是，張員瑛不只露出甜死人的微笑，還俏皮地眨眼，美到無語。

張員瑛、李俊昊親民地揮手。（圖／翻攝LINE TV）

張員瑛眨眼。旁邊是搭檔李俊昊。（圖／翻攝LINE TV）

張員瑛後來與團體IVE再度登台，準備上車前，居然發生突發意外！她的戒指突然滑落「噴飛」，張員瑛有些驚嚇，手指頓了一下，但她臨危不亂，立刻微笑、保持優雅的儀態，小聲地請工作人員協助撿回戒指，冷靜的一面被網友大讚不已。

張員瑛和團體IVE一起登台前，發生掉戒指突發狀況。（圖／翻攝LINE TV）

張員瑛精通英、日、韓語，今年5度主持AAA頒獎典禮。據悉，她這次會跟搭檔李俊昊以跳華爾滋舞蹈揭開活動序幕，讓觀眾、粉絲相當期待。

今年AAA頒獎典禮受邀嘉賓群星雲集，包括朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、李伊庚、李濬榮、惠利、車珠英、葉舒華、日籍藝人佐藤健之外、還有人氣團體NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、 xikers、IVE、AHOF、Ash Island & CHANMINA、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、CORTIS、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiKii、KickFlip、TWS等，華語歌手則有林俊傑受邀現身。

