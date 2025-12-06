AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷

娛樂中心／綜合報導

朴寶劍穿黑白色西裝走上紅毯。（圖／翻攝自LINE TV）

年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。

朴寶劍登場後尖叫聲不斷。（圖／翻攝自LINE TV）

朴寶劍今天身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。

今年 AAＡ迎來創辦十週年，更首次移師台灣舉行，6、7 日連續兩天於高雄舉辦盛典，由 IVE 張員瑛與「韓國男神」李俊昊聯手主持。台灣方面則由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

