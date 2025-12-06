AAA紅毯合輯！Cortis帥氣登場 趙雨凡回台灣全場暴動

【緯來新聞網】亞洲年度指標性娛樂盛會「Asia Artist Awards」6日在高雄世運主場館盛大舉行，眾星昨（6日）陸續抵達小港國際機場，掀起粉絲熱烈歡呼。備受矚目的新秀團體CORTIS今登紅毯時也引來全場尖叫。



@@



其中，CORTIS現身紅毯時掀起高潮，5位成員身穿風格迥異的潮流穿搭，在鏡頭前展現自信笑容與親切姿態。成員趙雨凡一現身便引起歡呼，昨他現身小港機場時也引起粉絲轟動，大喊要趙雨凡別忘記吃想念的飯糰豆漿。

廣告 廣告

AAA紅毯合輯！Cortis帥氣登場。（圖／翻攝LINE TV）

「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」（AAA）6日首度在高雄舉行，集結K‑POP偶像與戲劇、電影演員，共同慶祝年度傑出表現。活動融合音樂與戲劇，吸引大量粉絲矚目，典禮預計長達超過5小時。明天12月7日則緊接登場的ACON音樂節，定位為純音樂演出，由多組藝人接力登台演唱，高雄世運主場館首次成為這兩項盛事的新舞台。

朴允浩。（圖／翻攝LINE TV）

更多緯來新聞網報導

驚！陳庭妮竟和女鬼睡一個月 蔡凡熙苦喊連凶宅都買不起

李易婚變後首露面認「忽略老婆感受」 求六月不要愛上自己哥哥