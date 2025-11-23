影/對日武嚇不停！火箭軍發軍歌MV 喊「全副披掛整裝待發」
中日關係緊張之際，北京連日通過文攻武手段施壓日本。解放軍火箭軍今（23）日再發布《假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！》MV，以軍歌形式展示官兵「全時待戰」的戰備狀態。
在時長41秒的影片中，官兵以慷慨激昂的歌聲唱著，「磨礪意志的鎧甲，壓滿智慧的彈夾，人未出發心已到達意念在廝殺，軍人的魂魄在制高點上挺拔，一切為了面對假如戰爭今天爆發，每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我的回答」。
且影片還搭配飛彈射擊、九三閱兵、實彈演練、東風-61（DF-61）洲際彈道飛彈等軍備畫面，展示軍事肌肉。
另外，中國軍網、人民海軍、西部戰區、東部戰區、中部戰區空軍、南部戰區空軍等多個解放軍官方帳號也密集在大陸境內外發布「威嚇」文宣與影片。
解放軍新聞傳播中心旗下官方帳號「中國軍號」（China Military Bugle）22日在X平台發布《Wait for the 「EastWind」》（等待「東風」）影片。影片僅有解放軍飛彈演訓以及東風-61、東風-5C在閱兵式上接受檢閱的畫面，無任何搭配文字。據悉，這已是「中國軍號」連續第6天發布帶有威嚇意味的影片。
— China Military Bugle (@ChinaMilBugle) November 22, 2025
延伸閱讀
NBA/慟！前最佳第6人羅傑斯「癱瘓17年」過世 享年54歲
NBA/哈登55分破隊史紀錄 快艇大勝黃蜂中止3連敗
NBA/柯瑞半場23分破紀錄 勇士籃板崩盤遭拓荒者逆轉3連敗
其他人也在看
日本官房長官：「台灣有事」發言須更慎重
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，導致中日關係緊張，至今仍未見緩和跡象。日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪時重申，相關發言與政府立場是一貫的，且推進日中戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中日緊張！解放軍4大戰區齊亮劍 一週來「輿論飛彈」轟什麼？
中日關係緊張，中國軍方多個單位過去一週頻頻在國內外社交媒體發佈「亮劍」訊息，包括西部戰區、東部戰區、南部戰區、中部戰區、南部空軍、南海艦隊等，有的是文字配圖或影片，有的是MV，有的用rap說唱方式，中國媒體指這種輿論飛彈以遞進式的編排，如火力覆蓋，層層推進最終形成飽和打擊效果。太報 ・ 1 小時前
金馬獎慶功／柯煒林一票之差影帝敗給張震 忍不住喊：誰沒投給我！
由導演陳玉勳執導的電影《大濛》，在本屆金馬獎風光入圍11項大獎，最終拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片等四項大獎，加上日前已獲頒的觀眾票選最佳影片，成為本屆金馬獎的最大贏家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 47 分鐘前
金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全
各位「世界日報」的讀者們，大家好。在本期的專欄，先預祝讀者們節日快樂。世界日報World Journal ・ 58 分鐘前
金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
全美對國際旅客最友善州 加州排第4
沙加緬度蜂報報導，根據旅遊業者Journeyscape，加州是全美對國際旅客最友善的州之一。該公司根據遊客量、快樂度與網...世界日報World Journal ・ 58 分鐘前
台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
LAX迎250萬旅客 推優惠活動疏導高峰
洛杉磯國際機場 (LAX) 已做好準備，迎接即日起至12月1日近250萬旅客。機場預計11月30日是最繁忙的一天，將有超...世界日報World Journal ・ 58 分鐘前
一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸
人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。聯合新聞網 ・ 16 小時前
遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例
新澤西州47歲男飛行員一年多前吃了烤肉漢堡後在家離奇死亡，經數月調查，研究人員證實，死因是由蜱蟲(tick)叮咬而引起的...世界日報World Journal ・ 53 分鐘前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
前總統甘迺迪外孫女罹癌 只剩1年壽命
遇刺身亡的約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)總統的外孫女塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schloss...世界日報World Journal ・ 58 分鐘前
羅慶生/中日衝突會引爆第三次「中日戰爭」嗎？
日本首相高市早苗在眾議院突然表述日本「存立危機事態」，將日本前首相安倍「台灣有事，日本有事」的言論正式形成政策，引起中國大陸強烈不滿。之後一連串強力施壓要求日本收回該言論。這是中國最高當局的意志，未達目的將不會終止，而日本也已多次強調不會收回。中天新聞網 ・ 1 天前
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 55 分鐘前
影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍
踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。中天新聞網 ・ 49 分鐘前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
「不要以為民進黨就不會賣台？」學者：投給藍白的人注定要成為中國人
成大教授李忠憲今（23）天在臉書發文寫下，有藍白的支持者問：「不要以為民進黨就不會賣台！」他表示，「不要以為民進黨就不會賣台說」這句話邏輯上沒有什麼錯，但要如何解讀？就是投給藍白的人注定要成為中國人，完全沒有任何機會。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
韓國女團TWICE週末兩天在高雄開唱，沒有買到票的粉絲提前一天到現場排隊等主辦單位釋票，排隊搶買周邊商品也出現人龍，前一晚在中央公園還舉辦前夜祭的跳舞活動為演唱會預熱，很多公司外觀也紛紛亮起藍燈應援。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前