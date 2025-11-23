影/對日武嚇不停！火箭軍發軍歌MV 喊「全副披掛整裝待發」

中日關係緊張之際，北京連日通過文攻武手段施壓日本。解放軍火箭軍今（23）日再發布《假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！》MV，以軍歌形式展示官兵「全時待戰」的戰備狀態。

火箭軍發布《假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！》MV。（圖／翻攝大陸火箭軍）

在時長41秒的影片中，官兵以慷慨激昂的歌聲唱著，「磨礪意志的鎧甲，壓滿智慧的彈夾，人未出發心已到達意念在廝殺，軍人的魂魄在制高點上挺拔，一切為了面對假如戰爭今天爆發，每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我的回答」。

且影片還搭配飛彈射擊、九三閱兵、實彈演練、東風-61（DF-61）洲際彈道飛彈等軍備畫面，展示軍事肌肉。

另外，中國軍網、人民海軍、西部戰區、東部戰區、中部戰區空軍、南部戰區空軍等多個解放軍官方帳號也密集在大陸境內外發布「威嚇」文宣與影片。

「中國軍號」發布《等待「東風」》。（圖／翻攝X @ChinaMilBugle ）

解放軍新聞傳播中心旗下官方帳號「中國軍號」（China Military Bugle）22日在X平台發布《Wait for the 「EastWind」》（等待「東風」）影片。影片僅有解放軍飛彈演訓以及東風-61、東風-5C在閱兵式上接受檢閱的畫面，無任何搭配文字。據悉，這已是「中國軍號」連續第6天發布帶有威嚇意味的影片。

