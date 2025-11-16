打造讓幸福感倍增的居家設計!25坪現代宅從嗅覺到觸覺，予以五感最貼心的呵護

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 品楨空間設計

25坪的新成屋居住者為一家四口，由於屋主的雙胞胎女兒有過敏，希望透過室內設計與科技設備讓居家環境更舒適。品楨空間設計先以現代風為主調，鋪陳簡約俐落的空間氛圍，再輔以全熱交換系統與掃地機器人設施，打造出讓人幸福感倍增的私宅設計。



玄關落塵區由六角磚地坪界定，而牆面則透過特殊塗料鋪陳，凝塑出沉靜又療癒的入室氛圍。牆面收納則採用壁龕與矮櫃的搭配，讓展示、收納與牆面融為一體。進入公領域，綿長的頂天櫃引導動線，在與電視牆的銜接處，改為玻璃展示櫃，讓屋主珍藏模型能被妥善展示。灰色漆所鋪陳的電視牆帶有獨特的手感紋理，讓環境又添了一份溫度。沙發背牆後方另規劃一間儲藏室，不僅能收納大量物品，還能維持大空間的美觀。開放式餐廳由一展垂墜燈飾點綴，水平走向的設計，提供均勻光線，讓用餐過程更有儀式感。獨立廚房藉由長虹玻璃拉門分隔，內部採二字型佈局，一側為料理檯面，一側則擺放冰箱、內嵌烤箱等家電，形成便利舒適的動線，麻雀雖小五臟俱全。



主臥室以粉嫩、柔和的色彩鋪陳，佐以暖光規劃，形成溫馨的寢臥氛圍。百葉窗在採光與隱私間取得平衡，不論晝夜更迭，臥室永遠都是百分百訂製的理想模樣。



男主人因為工作因素生活作息與其他家人顛倒，所以現階段將其中一間兒童房做為男主人的專屬空間，待孩子長大，在不大動空間的狀況下，也能無痛轉換為小孩房使用，超高彈性讓生活更從容有餘裕。

品楨空間設計／陳膺信

地址：台北市大安區瑞安街23巷15號2樓

電話：02-27025467

Email：pj@pjdesign.tw

網站：http://www.pjdesign.tw/

