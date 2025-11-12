桃園機場強風不斷 航班轉降旅客應提前確認資訊
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，桃園國際機場今（12）日午後風勢明顯增強，截至下午3時止，共有7架次航班因天候不佳而轉降其他機場。機場公司表示，轉降班機包括6架客機與1架貨機，目前航班運作雖受影響，但整體機場運作仍屬正常，相關單位均已啟動防颱應變措施。
受影響客機包含長榮航空BR109、中華航空CI113分別轉降松山機場；香港快運UO110轉降那霸；中國南方航空CZ3087轉降浦東、CZ3097轉降溫州；澳門航空NX612則已返回澳門。另有全日空貨機NH8441因風勢影響，返航關西機場。多數航班預計於天候改善後，將再度返回桃園機場。
目前桃園機場地區仍維持強風警報，提醒旅客及接機親友，出發前應主動與航空公司確認班機最新動態，並可隨時透過桃園機場官網（https://www.taoyuan-airport.com）或航班資訊顯示系統查詢最新情形，共同維護旅途安全與順暢。(圖/資料圖片)
