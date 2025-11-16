桃園舊城區景福宮商家立面改善 預計115年完成

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府推動舊城區再生計畫，桃園區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修獲好評，住宅處今天表示，第2期工程將延續第1期修舊如舊經驗於12月初分階段施工，預計115年5月完成。

桃園市政府住宅發展處發布新聞稿表示，市府日前推動舊城區再生計畫，選定景福宮（大廟）兩側店家為示範區，第2期工程近日決標，計劃對大廟西側、廟後博愛路口店家進行立面改造，第2期整修工程目前有9戶，經費約新台幣1068萬元，將協助店家找回原有建物立面特色，並討論各自特色量身訂做專屬招牌。

廣告 廣告

住宅處指出，桃園區景福宮又稱大廟，是舊城區地方信仰中心，目前圍繞大廟周邊店家共47家，目前僅剩4戶未參加，其中2戶因產權問題暫時無法改善，另2戶持續拜訪或討論中，盼找到兼顧居住、營業保全與立面美化的最佳方案。

住宅處表示，2期工程完工後將與第1期工程成果串聯，形成連續的立面景觀帶，展現舊城「古意與新意並存」的特色街區風貌，示範區內店家除更換特色招牌可獲全額補助，明年度還會再投入公共藝術，為舊城區增添漫步趣味。市府期望藉由政府帶頭，從人本環境出發，引導民間店家參與，一步步促進桃園舊市區經濟、文化再生茁壯。（編輯：管中維）1141116