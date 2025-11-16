獨家／聊不停！乘客出聲勸 老翁嗆：客運不是睡覺用

乘客控訴搭客運上一名老翁和婦人一路大聲聊天從台北一路聊到台中。（圖／Threads@gno1184255授權提供）





搭乘大眾運輸工具，許多人抱怨，真的會怕旁邊的人一直聊天，這實在沒有同理心！有乘客就控訴搭客運，一名老翁和婦人一路大聲聊天，從台北一路聊到台中，乘客受不了上前提醒，沒想到老翁情緒更激動，甚至回嗆「客運車廂又不是拿來睡覺的！」，最後還驚動警方到場協調。

女乘客一開始只是好言勸說，希望對方放低音量，沒想到男乘客不但情緒更火大，聲音越講越大，還當場回嗆，甚至反指「客運車廂又不是拿來睡覺的」，現場氣氛瞬間緊張。

聊天男乘客vs.女乘客：「你已經吵到大家了，我知道你沒有跟人家講話，可是你的講話聲音已經，（我沒有跟妳講話，請不要管我謝謝），是你影響到其他人拜託，（我沒有跟妳講話。）」

目擊乘客：「我坐的時候，我就在那邊想說奇怪，那他會不會等一下安靜，結果沒有安靜，一路上他就一直這樣，然後到朝馬轉運站，因為一路上就一直在聊天，那就到朝馬轉運站的時候，旁邊那個我隔壁座的年輕人，就受不了。」

事實上，當下不只一名乘客反映老翁和婦人的音量過大，連後座一名男乘客也起身表達不滿，但對方始終不理會，依舊一路大聲聊天，從台北轉運站吵到台中朝馬，情況嚴重，還驚動警方介入處理。

大聲喧嘩男乘客：「因為一開始他們要求我降低音量，我已經盡量降低了，後來也同意不要通話，這樣您滿意嗎。」

警方到場後，男乘客情緒依舊相當激動，仍持續大聲喊話，只是在車內大聲講話，雖然欠缺公德心，但並不違法，可對於其他乘客卻得忍受數小時的噪音折磨。

