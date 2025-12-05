花蓮客家人物誌》新書發表會 見證客家文化的生命故事

▲花蓮縣政府今日舉辦《花蓮客家人物誌》新書發表會。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】花蓮縣政府今(5)日舉辦《花蓮客家人物誌》新書發表會，書中收錄 16 位深耕花蓮的客家人士，展現他們在公共事務、文化藝術、企業經營、教育推廣、技藝保存等不同領域，對地方的付出與貢獻。

《花蓮客家人物誌》由縣府客家事務處編纂，歷時近一年整理完成，為了讓更多國內外讀者認識花蓮客家文化，除中文版外，也同步出版英文與日文版本，以擴大交流視野。書中收錄的人物包括：吳水雲、傅崐萁、彭翠萍、許木章、呂嵩雁、黃玉蓉、羅文瑞、余國強、李惠敏、葉火旺、黃宣衛、溫秀娥、呂錦明、戴國健、詹秀菊與劉見財。透過深入訪談與影像紀錄，展現花蓮客家社群在地扎根與世代延續的軌跡。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，客家族群在花蓮歷史悠久且分布廣泛，是縣內重要的文化組成之一。出版人物誌希望透過真實的人物紀錄，讓大眾看見客家人在不同時代的努力與付出，也讓後代認識地方發展歷程，讓文化不再抽象，而是可以感受、看見的生活軌跡。文化傳承不只是記憶的保存，更是連結地方與人民、連結世代的重要途徑。

發表會中，收錄人物吳水雲分享自己的生命經歷。他1930年出生於吉安客家家庭，青年時期雖被期待成為醫師，仍選擇投入教育，並在27歲擔任校長，是當時最年輕的校長。其後，他擔任省議員、縣長與監察委員，多年來在教育、公共建設與民生政策等領域都留下深刻影響。他表示，人生的道路常因責任而有所變動，而他每一次的選擇，都是希望能替家鄉做更多事。他也分享自己的人生感悟：「人生只有三天：昨天、今天、明天。」昨天是累積品格；今天是努力行動；明天則是留給下一代的希望。他感謝縣府編纂本書，讓更多人有機會認識不同客家人的奮鬥與貢獻。

客家事務處處長潘乾鑑指出，客家事務工作不僅關注語言與文化，也涵蓋社區發展與地方需求，包括客語生活環境營造、文化課程建立、客庄觀光整合及文化資產保存等。未來縣府將持續與社區、學校及民間團體合作，以更貼近生活的方式推動客語與文化，讓花蓮多元族群的故事被完整保存，並在世代之間延續下去。