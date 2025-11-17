藍白再惡修《財劃法》...卓榮泰堅定週四提出院版「全面迎戰」：在野版本將陷政府總預算無法編列

藍白上週五再度惡修《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰今（17）日出席活動時受訪表示，在野版本會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府總預算無法編列，週四政院院會仍會通過院版《財劃法》，並送立院審議，「行政院會全面的迎戰。」

卓榮泰今日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」，媒體在會前問及，請問院版《財劃法》什麼時候要提出來？針對在野版的部分，是不是會提出憲政救濟？

卓榮泰回應，他也覺得非常遺憾跟訝異。上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，會正式的討論，而且明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文，邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

「但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題」，卓榮泰直言，這會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。

卓榮泰指出，這個部分會在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰強調，政院希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，「行政院會全面的迎戰。」

（圖片來源：行政院）

