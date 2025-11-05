豐田、本田概念車背後，隱藏日車廠最大危機！一群逾50歲的CEO，為何不談規格談夢想？

兩年一度的日本移動展（Japan Mobility Show）是11月的全球車界盛事，不僅是今年最後一場車界大型車展，更是一場「國家車廠保衛戰」。當中國比亞迪的電動K-car史無前例地攻入日本市占率最高的「輕電動車」市場時，空氣中的火藥味，就已經濃過新車的皮椅味。

日本車廠概念車危機，轉型「速度」成最大挑戰

《數位時代》直擊展場內，發現日本車廠們紛紛展出許多「概念車」，概念車的設計極端前衛，車室的「起居室化」，乘客可以伸直腿面對面開會；亦或是搭配鷗翼車門，猶如《銀翼殺手》的飛行器，現場凌志（Lexus）大秀飛行汽車、本田（Honda）現場擺出二輪電動概念車和火箭、豐田（Toyota）甚至展示極具未來感的自動輪椅和遠程診療車。

飛行器 圖/郭采樺攝影

同時，還有鴻海轉投資的日本夏普（Sharp），最新的車款「LDK＋」純電動MPV（多用途汽車）概念車，在全長約5公尺的車身上配備65吋液晶螢幕，使車子也化身成為「客廳的延伸」，展場的宣傳海報上，秀出該車款結合鴻海的「軟體定義車輛」（SDV），及夏普的AI技術。

日本夏普 圖/郭采樺攝影

不過，觀察下來日本這次展出的華麗概念車，恐怕不到3成會進入量產。更關鍵的是，豐田並未秀出原定要發表的新純電平台車款，沒有概念車，也沒有原型車，顯示出目前日本車廠面臨汽車產業轉型時，最大的痛點：速度。

其實從2020年起，「概念車」的定義已被中國、歐洲和美國徹底改寫，在歐洲，賓士的概念車與量產版的車輛相似度高達8成；在中國，小鵬汽車去年車展展示的「陸地航母」飛行車（電動車搭載垂直起降飛行器），宣布將在2026年量產。然而在日本概念車仍是「未來再說」的幻想，當日本還在猶豫哪一個概念車要量產時，賓士、BMW、比亞迪甚至韓國現代都已經端著主力車款來搶地盤。

不過，面對全球車廠新舊勢力的正面交鋒，日本自動車工業會長、Isuzu社長片山正則在移動展開幕式上表示：「我們希望在此結成盟友，共同培育思想和商業的種子，」並強調「希望展示一個具體的未來世界，而不僅僅是空想。」

日本車廠對未來移動想像，從「地面」解放到「天空」

面對比亞迪、現代等競爭對手在電動車規格上的猛烈追擊，日本車廠提出的未來藍圖，顯然試圖「超越汽車」本身，將戰線拉高到「整體移動（Mobility）」的層次。

在展場另一端以「未來移動會議」為主題的論壇上，一場罕見的日本車廠CEO的真心話對談，這群平均年齡超過50歲的汽車產業領袖，包括豐田社長佐藤恆治、本田社長三部敏宏、Suzuki社長鈴木俊宏和日產社長兼執行長Ivan Espinosa等人，沒有高談AI或車子的EV規格，而是回歸對「移動」本身最純粹的想像。

日本移動展未來移動會議 圖/郭采樺攝影

「飛天車將成真，解決塞車。」Honda社長三部敏宏的現場答案最大膽。「科幻電影中出現的，未來必定會實現。」他毫不猶豫地表示，Honda正致力於研發「個人空中移動（Personal Air Mobility）」，也就是俗稱的「飛天車」。

他表示，到了2040年或2050年，個人擁有的EVTOL（電動垂直起降飛行器）將成為常態，徹底解決地面交通壅塞。「沒有塞車，這不是很棒嗎？」三部強調，「這不是夢，我們正全力讓這樣的事發生。」

Isuzu社長的片山正則希望「變形金剛卡車」解決物流痛點，著眼於最迫切的社會課題物流。他提出了「トランスフォーマー型トラック」（變形金剛型卡車）的構想。

「未來的自動駕駛卡車光是開到目的地是不夠的。貨物誰來卸？」片山解釋他構想的未來卡車，將結合AI與先進機器人技術（Physical AI），在無人駕駛抵達後，能自動變形、伸出機具，完成卸貨與搬運。

對於兩輪車的未來，Yamaha社長設樂元文則展示了「不會倒的機車」（Troid）未來概念，希望讓騎行更安全。然而，Suzuki社長鈴木俊宏卻提出了反思。「不會倒的機車，騎起來還有趣嗎？」他認為，騎乘的樂趣來自於「傾倒」的操控。

日本未來移動展Yamaha社長設樂元文.JPG 圖/郭采樺攝影

而鈴木提出的未來是：「用大腦操駕」。他認為，即使未來自動駕駛普及，方向盤消失了，人類「想要自己駕駛」的本能渴望也不會消失。「我希望未來能透過連結大腦，讓車子完全隨心所欲地移動。」

這場對未來移動的想像，向外界傳達了一個訊息，在規格與成本競賽之外，這群領導者首先是「夢想家」，其次才是CEO。

這群日本車廠CEO選擇大談飛天車、變形金剛，用「未來移動」夢想敘事，但日本概念車的戰略，是否也可能成為陷阱？就像當年智慧型手機夏普（Sharp）和索尼（Sony）日本品牌也曾堅信，自己無可取代的夢想與工藝設計，是蘋果（Apple）無法超越的，但歷史證明，當產業革命的浪潮襲來，速度仍壓倒一切。下一步就看日本車廠如何在汽車轉型浪潮中站穩腳步。

