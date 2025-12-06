降息預期美股先走揚！ 台股12月首周三大法人全在買方、做夢行情啟動

台股示意圖。資料照



通膨數據為降息預期開綠燈，市場靜待聯準會本周利率決策,美股集體走揚，標普逼近歷史高點，連四紅。台積電ADR上升0.61%。投信法人表示，預估2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。年底做夢行情啟動，大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。

安聯投信台股團隊表示，受到市場持續評估美國就業等經濟數據、且因靜待聯準會降息影響，壓抑追加力道，市場處於震盪格局在部分族群撐盤、加上市場再度聚焦AI伺服器對高效需求增溫，挹注市場信心，漲勢逐漸增強。

在資金動能上，12月第一周三大法人全數站在買方，為8月來首見；其中，外資累積買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第二周買超92.53億元、120.71億元，三大法人本周合計回補台股739.89億元。

安聯投信台股團隊表示，儘管聯準會降息步調預期、AI雜音與評價面成為近期左右盤勢的主要原因，不過隨著聯準會新接手人選有望出爐，再度燃起市場對美國聯準會降息的預期。另一方面，AI大局並未改變，相關基礎建設等需求仍將帶動相關供應鏈需求，且相關外溢投資題材也值得留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。主要原因還是基本面太強所推動，尤其是AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年續創新高，也有望帶動股價表現。

基本面部分，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

