韓團QWER世巡開跑門票秒殺 台北站宣布加場福利滿滿

韓國爆紅女團QWER首次世界巡演《QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION>》起跑，台北站將於明年2月14日情人節登場，台北站門票開賣隨即秒殺，展現驚人票房實力與超高人氣，為回應粉絲們的熱烈支持與不斷湧入的加場呼聲，主辦單位正式宣布加開2月15日場次。

QWER首次世界巡演台北場宣告加場。 （圖／希林國際提供）

加場演唱會門票將於11月8日上午11點在ibon售票網站及ibon機台同步開賣，票價分為五個區域，票價為TWD5,600/TWD5,200/TWD4,800/TWD3,800/TWD3,200所有購票者皆可參與HI-BYE。

購買VVIP區者可參與彩排、獲得VIP專屬小卡一套及臺北場限定小卡一套，還有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，VIP區者將獲得VIP專屬小卡一套及臺北場限定小卡一套，並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買A區者則可獲得台北場限定小卡一張，再加上抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利的機會；B區者可獲得台北場限定小卡一張，並有機會抽團體合照及親簽海報等福利；C區者將獲得台北場限定小卡一張。

QWER首次世界巡演台北場福利滿滿。 （圖／希林國際提供）

QWER剛於十月初在首爾完成三天連續演出，以精緻舞台設計及創新曲目安排贏得滿堂彩。除了帶來〈My Name is Malguem〉、〈T.B.H〉及〈Discord〉等熱門歌曲外，還特別以管弦樂重新編曲〈Harmony of stars〉及〈Goodbye My Sadness〉，展現全新音樂風貌。首爾場尾聲還翻唱了韓國國民樂團YB的經典〈Blue Whale〉，感動全場歌迷。

QWER首次世界巡演首爾站完美落幕。 （圖／希林國際提供）

QWER首爾場尾聲翻唱經典〈Blue Whale〉， 向粉絲傳達一起克服艱難恐懼，走向廣闊世界的含義。 （圖／希林國際提供）

QWER首爾場圓滿落幕，世界巡演也正式啟動，明年2月14日及15日來台，與台灣河蟹（官方粉絲名）們共度搖滾浪漫的情人節。

更多演唱會詳情，請關注希林國際官方社群平台：

Facebook: CHILLININTERNATIONAL

Instagram: chillin_international

X (Twitter): chillin_taiwan

