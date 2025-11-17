Jennie同款「羽絨麵包拖鞋」晉升秋冬時髦單品：入門必敗波點款式，IVE直井怜也愛上！

由於Blackpink成員Jennie曾在私服穿搭、機場穿搭中多次穿上一雙「羽絨麵包拖鞋」，特殊的圓潤外型格外時髦，令同款搜尋度一度飆升！來自日本品牌Subu的這款拖鞋，專為寒冷的季節所設計，不僅有Jennie，太妍、瑟琪⋯⋯許多日妞、韓妞也深陷其可愛魅力中，近期IVE成員Rei 直井怜也穿上！

快速認識Subu

來自日本的品牌Subu以製作冬季拖鞋、保暖拖鞋聞名，Subu的拖鞋有著標誌性的澎潤外型，像羽絨衣一樣透過縫線與填充打造出輕盈而保暖的效果，主打在濕冷的冬天裡，也能夠赤腳穿上Subu拖鞋，並感受到滿滿的溫暖，更持續推出多樣化的外型設計，令一般常被視為室內拖的鞋型，逐漸演化成日常外出的時髦單品。

廣告 廣告

Subu推薦款式

Subu鞋款最特別之處在於它驚人的舒適度，從Jennie將它當作機場造型的一員就能得知。採用4層構造的鞋底，提供柔軟和足夠的支撐，並在內裡鋪上絨毛，赤腳穿著更能明顯感受到溫暖，外層則依照造型設計，有非常多種材質、顏色可以選擇，近年來也累積了諸多的聯名款。

如果是首次入門Subu的朋友們，最推薦社群上出鏡率最高的波點款式！像是Rei搭配少女感洋裝或是搭配街頭風寬鬆造型、混搭透膚襪子⋯⋯都能輕鬆提升時髦度，比想像中的更好駕馭！

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 鞋頭必留意！New Balance 2010「Black Ice」、ASICS新作、HOKA Kaha 3 熱門球鞋盤點一次看

● 馬汀1460真推出雨鞋版本！複製經典靴型、專屬鞋標，絕美4色、價格一次帶你看